捷運土城樹林線全面動工了！可轉乘4條線 侯友宜盼「這時」完工

即時中心／高睿鴻報導

新北捷運「土城樹林線」全面動工！新北市府捷運工程局今（19）日說明，貫通土城樹林線全線的關鍵，「CQ880B（土城高架段）區段標」，歷經半年努力、順利完成決標與簽約後，在市長侯友宜親自主持下，今天正式舉辦開工動土典禮，祈求工程如期如質平安完成。眾人宣示土城樹林線「全線啟動」，朝2031年完工目標全力衝刺。

市府首先指出，土城樹林線將有「4線串聯」優勢，銜接萬大中和線，通車後，市民能「一車到底」從新莊迴龍直達中正紀念堂。

新北市長侯友宜另說明，上述的CQ880B土城高架段，可說是「黃金中樞」，東接CQ880A土城地下段、西接CQ890樹林段，總長度約3.82公里，含3座車站（LG11、LG12、LG13）、4段高架橋與1座主變電所。他也感謝中央，核定財務修正計畫，讓CQ880B土城高架段工程,，能順利決標動工；之後，將以安全為前提下，要求團隊戮力趕工，力拼2031年全線完工。

土城樹林線LG12車站模擬圖。（圖／新北市府提供）

他也提到，本線將與萬大中和線銜接，若一車到底，可有效串聯中和、土城、樹林及新莊地區，縮短新北西南側居民，前往北市中心約20分鐘的通勤時間。侯友宜進一步解釋，未來全線完工通車後，將可串聯4線：包括土城站轉乘板南線、迴龍站轉乘中和新蘆線及桃園棕線、中和高中站銜接萬大中和線。

新北捷運局長李政安則指出，土城高架段工程須克服多項挑戰，包含跨越大漢溪高架橋、大型排水箱涵遷移改道、以及管線就地保護、緊鄰板南線施工須確保隧道及車站安全等；開工後，將立即展開地質鑽探、管線試挖、植栽調查及計畫書圖送審等前置作業，預計2026年開始圍籬施工，迅速展開工程朝向2031完工目標努力。

新北捷運局主秘涂貫迪簡報說明土城樹林線工程。（圖／新北市府提供）

