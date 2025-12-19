捷運土城樹林線再推進 侯友宜宣示2031年通車

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府積極的推動捷運軌道建設，今（19）日舉辦「捷運土城樹林線CQ880B區段標工程開工祈福典禮」；新北市長侯友宜強調，土城樹林線是新北市重要的交通建設節點，市府將全力推動工程進度，朝2031年完工通車的目標邁進，完工後能帶動沿線城市發展與生活機能提升。

圖／新北市政府今（19）日舉辦「捷運土城樹林線CQ880B區段標工程開工祈福典禮」。（新北市政府捷運局提供）

侯友宜表示，捷運土城樹林線全線共分為3個區段標辦理，並由新北市政府全權主責；其中，CQ880B土城高架段施工環境複雜、工程難度高，歷經約半年努力順利決標，今日正式開工，象徵土城樹林線推動的重要里程碑，期許工程團隊秉持安全第一、品質優先原則，確保工程如期如質完成。

廣告 廣告

侯友宜指出，萬大中和線預計116年完工，待CQ880B土城高架段完成後，土城樹林線將可順利銜接萬大中和線，進一步串聯板南線、中和新蘆線及未來的桃園棕線，形成完整捷運路網；屆時中和、土城、樹林及新莊地區民眾前往臺北市，將可「一車到底」，通勤時間可望縮短約20分鐘，大幅提升通勤效率。

新北市政府捷運局局長李政安說，土城高架段工程需克服跨越大漢溪高架橋、排水箱涵遷移改道、管線保護，以及鄰近板南線施工確保隧道與車站安全等多項挑戰；工程開工後，將立即展開地質鑽探、管線試挖、植栽調查及計畫書圖審查等前置作業，預計2026年進行圍籬施工，持續朝2031年完工目標努力。

捷運局補充，土城樹林線將融入「綠．律」藝術主題，結合公共藝術、景觀與建築設計，呈現沿線文化脈動，讓車站不單只是交通節點，更是提升城市風貌、展現地方文化脈動的「城市藝術地標」。

更多引新聞報導

十四張聯開案開工 黃心華陳乃瑜促機能補強打造城市客廳

軌道經濟再進化 十四張站985億聯開案啟動帶動新店

