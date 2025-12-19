捷運土城樹林線「黃金中樞」CQ880B開工，預計2031年完工。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北捷運土城樹林線當中，可貫通土城樹林線全線的關鍵CQ880B(土城高架段)區段標，19日舉辦開工動土典禮，土城樹林線全線工程經費770億元，其中CQ880B約160億元，典禮由新北市長侯友宜主持，朝2031年完工目標全力衝刺，未來土城樹林線可銜接萬大中和線，聯結中和、土城、樹林及新莊4區，通車後市民能「一車到底」從新莊迴龍直達中正紀念堂，節省20分鐘時間。

侯友宜表示，未來土城樹林線全線完工通車後將可串聯4線，包括土城站轉乘板南線、迴龍站轉乘中和新蘆線及桃園棕線，並於中和高中站銜接萬大中和線。

新北捷運局長李政安指出，土城高架段工程須克服多項挑戰，包含跨越大漢溪高架橋、大型排水箱涵遷移改道及管線就地保護、緊鄰板南線施工須確保隧道及車站安全等；開工後，將立即展開地質鑽探、管線試挖、植栽調查及計畫書圖送審等前置作業，預計2026年開始圍籬施工。

立委蘇巧慧說，自從她上任立委以來，努力推動土城樹林捷運，因疫情衝擊，樹林段(CQ890)流標5次，在2022年才決標動工，也讓土城地下段(CQ880A)順利於2024年動工，新北市政府針對土城高架段工程(CQ880B)提出追加預算需求，經過她全力爭取，財務修正計畫也在10月底通過，終於順利讓捷運全線動工。

新北市議員江怡臻表示，這幾年營建成本飆升超過3成，缺工也非常嚴重，加上中央苛扣新北市捷運補助款，市府團隊還是積極地持續推動捷運建設，今天的開工也讓當時唱衰新北市3環6線、夢中相見的政治口水不攻自破，這條路線將串聯板南線、新店線、環狀線、新莊線，更透過桃園棕線銜接桃園，民眾未來往北往南都更加便利。

