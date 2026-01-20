捷運土樹線施工 民代促交維指引

捷運土城樹林線去年底全線動工，由於施工期程長、範圍廣，對周邊通勤動線、行人安全及夜間照明造成顯著影響。國民黨新北市議員呂家愷建議，施工圍籬頻繁更換及車道縮減，市府應研訂統一捷運工區「交通維持及照明安全指引」，並加強夜間照明設備。對此，新北市捷運局說明，已於施工圍籬增設警示及水管燈，加強夜間警示及照明，將滾動檢討調整交維設施。

捷運土城樹林線全長13.3公里，共設2座地下車站，11座高架車站，CQ880B土城高架段去年底正式動工，預計民國120年全線完工，有效串聯中和、土城、樹林及新莊地區，民眾前往台北市中心可節省約20分鐘時間。

去年7月，捷運土城樹林線施工鐵條掉落，砸中路過機車騎士，害他牙齒斷6顆；去年底，施工單位於大安路與保安街捷運工地吊掛鐵管，鋼管不慎墜落，擊中行經汽車的引擎蓋，所幸未造成人員傷亡。

呂家愷指出，土城區金城路二段及樹林區大安路、中華路、中正路等地，因頻繁更換施工圍籬及縮減車道，尖峰時段常出現車流回堵，且部分路段夜間照明不足及指引動線不佳，導致發生交通事故。

他建議，市府應督導承包單位，依照工區特性設置包含車流導引、標誌標線設置、動線規畫等交通維持措施，夜間加強照明設備。研訂統一的捷運工區「交通維持及照明安全指引」，明確規範施工期間各項安全管理標準，作為未來捷運及道路工程依循。

捷運局說明，捷運土城樹林線各區段標工程目前持續遷移管線、削減人行道、拆除中央分隔島、鑽掘基樁及基礎施作、下構墩柱及帽梁等施工作業。施工期間設置改道牌面加強宣導，上、下午尖峰時段要求大型施工車輛禁止進出工區及各重要路口派遣義交協勤疏導交通。

捷運局補充，已於施工圍籬上增設警示及水管燈，加強夜間警示及照明，派員不定期夜間巡查，必要時邀集交通相關單位現勘，滾動檢討調整交維設施。