捷運垃圾桶驚險起火！北捷一查竟是15歲少年幹的 最高恐罰100萬

記者柯美儀／台北報導

一名15歲少年拿打火機點燃衛生紙丟入頂溪捷運站垃圾桶。（圖／翻攝畫面）

新北市頂溪捷運站今（3）日上午發生一起垃圾桶起火案，經查發現是一名15歲少年拿打火機點燃衛生紙，再丟入垃圾桶所致，北捷表示，站長與保全人員第一時間發現後，立刻撲滅火勢，未影響捷運營運。該少年行為已違反《大眾捷運法》，依法可處新台幣1萬元至100萬元罰鍰。

北捷表示，今日行控中心接獲頂溪站火警警訊後，第一時間通報站長前往處理，確認大廳內一處垃圾桶冒煙，站長與保全隨即使用滅火器撲滅，並通報捷運警察到場。

北捷也回放監視畫面發現，有旅客將不明物品丟入垃圾桶後隨即冒煙，經行控中心追蹤該名旅客動向，最終由淡水信義線民權西路站站長與保全將人帶下車，交由轄區警方處理；全程未影響捷運列車正常營運。

該旅客此舉違反《大眾捷運法》第50條之1第1項第1款規定，未經許可攜帶經公告之危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

不良行為，請勿模仿！

