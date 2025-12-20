捷運外高喊「我有槍」 新北男拒捕害警傷

記者黃秋儒／新北報導

新北市蘆洲警分局蘆洲所員警於今（20）日10時至12時擔服巡邏勤務時，行經三民路三民高中捷運出口外，發現男子邱姓男子（35歲）於捷運站出口外大聲吼叫「我有槍」，並朝三民高中捷運站二號出口方向移動。由於昨（19）日甫發生台北車站隨機殺人事作，警政署通報加強捷運站安全維護，為避免民眾恐慌並危害公共安全，員警立即上前實施盤查。

邱男在捷運站外高呼自己有槍，面對警方盤查拒絕配合。(讀者提供)

蘆洲警分局指出，警方盤查過程中，邱嫌情緒激動、拒不配合，且有作勢攻擊員警情形，員警當場依法將其逮捕，逮捕過程中邱嫌造成員警手部受傷，送三重醫院治療。

蘆洲警分局表示，針對邱嫌涉嫌恐嚇公眾、妨害公務案，警詢後，移送新北地檢署偵辦，並建請聲押。