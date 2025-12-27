一名醉男今日下午在捷運大直站內吼叫，站長利用噴辣椒水與保全出動鋼叉合力將他制伏。（翻攝畫面）

台北捷運大直站今（27日）下午一名陳姓男子進入站內時，突然情緒不穩，在站內大吼大叫，站長上前攔阻，這名酒醉的陳男仍十分激動。為了乘客安全，站長噴辣椒水及保全持鋼叉、盾牌合力控制，交由警方處理，全案將依《社維法》究辦。

隨機殺人案陰影未消 大直站再傳滋事

這起事件發生在今日下午3時46分，警方獲報捷運大直站內有男子情緒激動，通知1號出口巡守警力趕到現場。警方初步了解，當時一名陳姓男子與兒子準備由大直捷運站搭車回家，陳男因為喝了酒，又在電話中跟老闆為了工作的事情爭吵，突然情緒不穩在捷運站內大吼大叫。

廣告 廣告

站長見狀要上前攔阻，但仍無法控制陳男情緒，為了安全起見，站長遂噴辣椒水與保全持鋼叉、盾牌合力制伏，交由趕來的警方處理。過程中，站長右手無名指有稍微擦傷，其他並沒有造成人員受傷。

在捷運出口巡邏員警趕到站內，將滋事的陳男帶回調查。（翻攝畫面）

警方到場後，已將滋事男子帶回大直派出所，訊後依《社維法》於公共場所酗酒滋事、謾罵喧鬧不聽禁止依法究辦。

更多鏡週刊報導

捷運大暴走！醉男大直站內吼叫滋事 站長噴辣椒水、保全祭「鋼叉」強勢制伏

檢舉違規卻遭開單反殺！台中男公審執法不近人情 警方硬氣回應

志玲姊姊來了！PLG應援首秀大跳啦啦舞 自揭小學純愛往事