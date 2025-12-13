捷運就到花海！大寮紅豆花田季開跑 陳其邁掛保證：全台最強紅豆
2025大寮紅豆花田季熱鬧登場 陳其邁：大寮紅豆品質獨步全台 邀請民眾品嚐在地美食
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】2025大寮紅豆花田季今（13）日於高雄捷運大寮站1號出口前廣場熱鬧登場，現場人潮絡繹不絕。市長陳其邁出席活動時表示，大寮紅豆品質獨步全台，口感香甜、皮薄細緻，富含膳食纖維與葉酸，兼具營養與健康效益，是四季皆宜、深受民眾喜愛的健康食品，邀請市民朋友把握週末時間，搭乘捷運即可直達大寮站，走訪前庄、永芳社區，欣賞紅豆花田並拍照打卡，歡迎闔家扶老攜幼，一同到大寮走走、品嚐在地紅豆美食。
陳其邁指出，大寮紅豆品質優良，無論製作冰品或紅豆餅等甜點都相當合適，過去常作為伴手禮致贈總統府、行政院及中央各部會等，藉此行銷高雄優質農產。今年更與百年品牌舊振南合作，推出「紅蜜紅豆費南雪」，為在地農產創造多元加值。
現場活動內容精彩豐富，匯聚在地小農特色市集、趣味DIY手作體驗及親子樂園等多樣設施，最受矚目「紅豆餅大Fun送」活動，穿搭紅色元素即可兌換紅豆餅，首日即吸引排隊人潮；另與舊振南漢餅文化館攜手合作，推出期間限定甜點「紅蜜紅豆費南雪」，採用大寮在地紅豆製成紅蜜餡料，搭配焦化奶油與杏仁粉香氣，口感細緻、層次豐富，讓民眾在花田間漫遊之餘，也能品味在地美食。
▲大寮紅豆品質獨步全台，口感香甜、皮薄細緻，陳其邁邀請市民朋友闔家扶老攜幼，一同到大寮欣賞紅豆花田，感受大寮豐厚農業底蘊與獨特魅力。
大寮區公所表示，活動以在地紅豆產業為核心，結合花田景致、農村體驗、親子互動及文化導覽，呈現「紅豆有甜～大寮有你」溫馨主題。今年推出專屬紅豆宣傳車，未來將巡迴各地活動，推廣大寮優質農特產品，盼展現大寮豐厚農業底蘊與獨特魅力，吸引更多遊客走進大寮、認識大寮。（圖╱高市府提供）
