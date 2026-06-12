捷運局、護理師都去抓菸？簡舒培轟蔣萬安「小孩開大車」：別拖基層下水

政治中心／陳菀妤報導

台北市長蔣萬安視察無菸城市指定負壓式吸菸區（圖／翻攝畫面）

台北市長蔣萬安推動無菸城市，但從吸菸室硬體設置到清潔認養措施問題，已多次遭批「未準備好就硬推」。台北市議員簡舒培今（12）日在臉書發文痛批，蔣萬安的無菸城市，到底還要拖多少基層下水，她更狠批前有柯文哲財務上「挖東牆補西牆」、現有蔣萬安推無菸「人不夠就調人」，兩個人都是貼OK繃式的思維，以為解決了當下遇到的問題，卻製造了更麻煩的問題。

簡舒培提到，西門町無菸示範區於6月上路後，包括衛生局、環保局、民政局、12區公所及商業處共同投入稽查，基層被迫跨區支援、輪值到深夜；她進一步提到，同樣的狀況，也要在心中山線形公園上演。在設置負壓式吸菸區後，現階段由12區健康服務中心 每日分2班派員稽查，連護理人員、行政人員、志工都可能被排入勤務。

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簡舒培痛批這簡直太荒謬，讓健康中心的護理人員去排班稽查無菸城市，已經夠荒謬。結果，現在捷運局不蓋捷運，停管處不管停車，公園處不維護公園，商業處不促進商圈發展，區公所不專心服務地方，全部被拉去支援搞禁菸稽查。

簡舒培強調，蔣萬安當台北市長就是小孩開大車。市政多如牛毛，需要每個局處各司其職、把份內工作做好，整個市政機器才能流暢運作，她形容蔣萬安就像個任性的小孩，手一指就要整個市政府加足馬力往一個方向衝，被質疑了還有「恐龍家長」殷瑋幫他保駕護航。

簡舒培進一步指出，無菸城市不是不能推動，但政策絕對不是「用嘴先喊、配套之後再補」，更不能一路跟各個局處借人，把壓力全部丟給第一線的公務員，簡舒培也呼籲蔣萬安應該要說清楚，無菸城市的推動究竟需要多少人力？目前已經調動了多少局處、多少公務員支援？有多少基層公務員必須放下原本的業務內容來替市長政績站崗？

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