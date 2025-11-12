捷運工安意外！吊掛鐵管鬆脫「BMW大7被砸」 至少罰6萬

北捷萬大樹林線持續趕工，不過昨（11日）卻在新北市樹林區大安路上發生工安意外，當時吊車吊起鐵管後，不明原因出現鬆脫的情況，整根鐵管直接往馬路上倒，最後砸在一台BMW大7的車頭上，畫面怵目驚心。

捷運工程發生工安意外。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台YouTube）

這起事件發生於昨天下午的林區大安路與保安街一段口，從網上曝光的行車紀錄器畫面可見，當時大吊車在吊起埋設鐵管時，不明原因出現疑似脫鉤的情況，導致鐵管直接落下，接著往馬路的方向倒下。

廣告 廣告

即便有工程人員馬上就察覺到這件事，試圖要去阻止BMW大7駕駛繼續往前開，但仍來不及，最後鐵管就這樣夯在人家的車頭前，差一點就會砸在駕駛座上，畫面險象環生。

針對這起事件，警方第一時間到達現場，立即協助疏導交通，並通報捷運人員到場協助，現場由警方協助排除交通狀況，後續事故原因將由市府相關單位進一步釐清。

新北市捷運工程局表示，施工廠商未依職安衛規定造成事故，依契約開罰至少6萬元，並要求廠商停工改善，全面檢討特密管吊掛高度，避免再度發生後再行復工；至於那輛被砸壞車頭的車輛，也將由廠商全權負責。

延伸閱讀

影/淹成汪洋！鳳凰颱風豪雨炸蘇澳 救難人員乘橡皮艇搜救受困民眾

鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳嚴重淹水！縣府災害應變中心一級開設

影/豪雨炸蘇澳！身障者坐輪椅水淹到小腿 消防員抬上橡皮艇