捷運工安意外！吊掛鐵管鬆脫「BMW大7被砸」 至少罰6萬
北捷萬大樹林線持續趕工，不過昨（11日）卻在新北市樹林區大安路上發生工安意外，當時吊車吊起鐵管後，不明原因出現鬆脫的情況，整根鐵管直接往馬路上倒，最後砸在一台BMW大7的車頭上，畫面怵目驚心。
捷運工程發生工安意外。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台YouTube）
這起事件發生於昨天下午的林區大安路與保安街一段口，從網上曝光的行車紀錄器畫面可見，當時大吊車在吊起埋設鐵管時，不明原因出現疑似脫鉤的情況，導致鐵管直接落下，接著往馬路的方向倒下。
即便有工程人員馬上就察覺到這件事，試圖要去阻止BMW大7駕駛繼續往前開，但仍來不及，最後鐵管就這樣夯在人家的車頭前，差一點就會砸在駕駛座上，畫面險象環生。
針對這起事件，警方第一時間到達現場，立即協助疏導交通，並通報捷運人員到場協助，現場由警方協助排除交通狀況，後續事故原因將由市府相關單位進一步釐清。
新北市捷運工程局表示，施工廠商未依職安衛規定造成事故，依契約開罰至少6萬元，並要求廠商停工改善，全面檢討特密管吊掛高度，避免再度發生後再行復工；至於那輛被砸壞車頭的車輛，也將由廠商全權負責。
延伸閱讀
影/淹成汪洋！鳳凰颱風豪雨炸蘇澳 救難人員乘橡皮艇搜救受困民眾
鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳嚴重淹水！縣府災害應變中心一級開設
影/豪雨炸蘇澳！身障者坐輪椅水淹到小腿 消防員抬上橡皮艇
其他人也在看
樹林捷運工地出事！特密管從天而降砸中路過轎車 捷運局回應了
樹林捷運工地出事！特密管從天而降砸中路過轎車 捷運局回應了EBC東森新聞 ・ 5 小時前
「F4變F3」下個月上海開唱！朱孝天狀況外 低調丟10字回應了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導男團「F4」由言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天組成，他們今年7月驚喜在五月天大巨蛋演唱會上合體，日前傳出回歸計畫，將推出...FTNN新聞網 ・ 1 天前
北捷嬤再遭爆黑料！不止竊盜通緝，還雨傘攻擊「優先席女童」遭起訴
今年9月曾因捷運優先席攻擊「Fumi阿姨」的曾姓婦人，還有竊盜通緝在身，現被揭發前科不止於此，去年就曾揮舞雨傘打傷女童遭提告，今起訴出爐。造咖 ・ 2 天前
獨家／基隆巨石差一秒砸車！麥當勞驚險逃過後全家接手原址
基隆八斗子山崩事件後，原位於北寧路的麥當勞雖「毫髮無傷」，但驚險畫面仍讓人心有餘悸。不久後，這家經營數十年的地標店悄然搬離，轉進新鬧區新豐街開設新店。如今，原址由全家便利商店接棒營業，鳳凰颱風夜記者實際走一趟這兩個點雖，外觀平靜如常，生意都不錯。但那場巨石差一秒壓毀汽車的災難畫面，已經成為許多基隆人心中永遠的警鐘。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
中油三接工安意外7死 又爆浮報百億經費疑雲
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導中油第三座液化天然氣接收站（三接）工程，屢傳死亡工安事故，勞動部職業安全衛生署今年7月發函要求中油落實職安監督，未料今...FTNN新聞網 ・ 1 天前
北市林森北路挖破瓦斯管線 消防設置水線警戒 安全無虞
台北市中山區林森北路一帶今天疑因施工不慎挖破瓦斯管線，造成瓦斯外洩，台北市消防局接獲報案立即派員到場設置水線警戒，目前現場警戒數值為零，無安全疑慮，已通報相關單位協助搶修。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
惡劣畫面曝！北捷「白髮阿嬤」持傘猛打2歲女童逼讓位 父心碎怒提告
台北捷運「白髮阿嬤」73歲曾姓婦人，9月時強逼「Fumi阿姨」讓出優先席反被踹飛，引發熱議。如今曾婦又爆出，去（2024）年也因不滿一對父女不讓出捷運博愛座，竟持雨傘打傷2歲女童，女童父親氣得前往警局報案提告，經台北地檢審理，認為曾婦攻擊年幼兒童行為惡劣又無悔意，今（10）日依法將其起訴，當時「白髮阿嬤」對女童施暴的監視器畫面也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法...CTWANT ・ 19 小時前
為太子集團特助燦笑交保震怒？卓榮泰說話了
[NOWnews今日新聞]埔寨「太子集團」涉跨國洗錢以及全球電信詐騙，檢調近日查扣集團在台資產，包含和平大苑11戶、名車26輛，總價約45億元，拘提25名被告到案，其中，集團旗下天旭國際的特助劉純妤以...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
國道上發生車禍該怎麼辦？關鍵步驟一次看懂｜汽車小學堂
正所謂天有不測風雲，只要把車開上路，難免有事故發生的機會。或許只是輕微擦撞，或是不幸遇上嚴重車禍。若事故發生在市區街道，處理起來還算容易，但要是發生在車速飛快的國道或快速道路上，問題可就變得棘手多了。本篇文章要帶大家熟記「國道及快速道路事故處理SOP」，危急時刻能少慌一分、多保一命。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 7 小時前
國外研究：超過 9 成車主抱怨頭燈太亮！休旅車+LED 燈被點名是主因
汽車技術越來越強大，汽車頭燈也從鹵素進步到 HID，甚至是現在主流的 LED 頭燈，雖然讓前方視線更為清晰，卻也造成對向來車的困擾，最新調查顯示，有超過 9 成車主認為汽車頭燈太亮，有 3 成車主更因此減少晚上開車出門。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
闖輔大診間刺前校長 犯嫌積恨6年動機曝光｜#鏡新聞
持續帶您來關心這起醫療暴力事件，根據了解曾姓嫌犯其實是輔大哲學系的肄業生，6年前校長江漢聲，因涉嫌背信罪，遭檢方偵辦，當時曾姓嫌犯還參加罷課活動，而這回犯案動機，他也自己在臉書po文，疑似就是不滿江漢聲二審無罪，才會氣的拿美工刀，闖入醫院。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 15 小時前
黃明志捲命案…大馬警證實：真的有人圖冒領謝侑芯遺體「且是當地人」
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，全案從猝死轉為謀殺偵辦。據了解，先前一度傳出有人假裝謝侑芯家屬試圖冒領死者遺體，但遭識破驅離；如今，當地警方也證實此事。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
《魷魚遊戲》男星「001號爺爺」性騷案大逆轉！上訴二審改判無罪
因《魷魚遊戲》飾演「001號爺爺」而紅遍全球的81歲資深男星吳永洙，原本在一審中因性騷擾指控遭判刑8個月、緩刑2年，今11日迎來關鍵二審判決。最新宣判卻發生大逆轉，法院撤銷原判，改判無罪，引發各界震驚與爭議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
鳳凰颱風來襲！泡水車三等級曝光，第3種慘到沒救
鳳凰颱風挾帶強風豪雨全面來襲，不僅引發各地積水災情，車主們最怕的「泡水車」問題也再度浮上檯面。許多民眾心疼愛車被泡在雨裡，卻不清楚損害程度該怎麼判斷。中古車業者Eason提醒，其實泡水車也有分等級，從輕度到重度，影響大不同，修不好甚至會變成一顆不定時炸彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇澳煙波飯店30多輛車「整區泡水」 專家示警：最慘只剩1出路
鳳凰颱風帶來的豪雨讓宜蘭成為全台雨勢最猛的地區之一，氣象署更針對宜蘭縣發布超大豪雨警示。「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」不敵暴雨侵襲，地下室湧水不止，停車場瞬間成了「小型泳池」，已有超過30輛車慘遭泡水，畫面相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
影/鳳凰襲台花蓮災情最新！馬太鞍溪便橋「消失」慘變河道
最新消息，受到鳳凰颱風東北季風共伴效應影響，花蓮縣幾乎是全台最先出現災情的縣市，今（11日）全縣也已停班停課，昨晚馬太鞍溪水位也暴漲，明利村的部分村民還緊急撤離，而今早馬太鞍溪便橋已經被全部淹沒變成河道，從鏡頭君的畫面看去，泥流滾滾的畫面相當驚悚，所幸沿岸村民都已及時撤走，目前無人因此傷亡，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。中天新聞網 ・ 1 天前
北市東區精品店被抄！店內CHANEL、LV全是仿冒品 侵權逾3千萬
台市東區的兩家精品店販售仿冒CHANEL、LV、DIOR等包包遭檢舉，刑事局智慧財產權偵查大隊前往查緝，查獲仿冒商品近600件，初估侵權市值逾3千萬元，涉案的林姓（50歲）、蕭姓（58歲）女負責人及張姓（45歲）女員工等3人已被依違反商標法法辦。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前