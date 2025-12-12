捷運工程成爛尾！新埔站地下道延宕五年 居民家牆裂漏水求助無門

新北市捷運環狀線新埔民生站地下道工程延宕五年仍未完工，不僅嚴重影響附近居民生活，更演變為爛尾工程。居民住家出現牆壁龜裂、窗戶變形、漏水等問題，必須自行尋求評估修補。工程單位一再延後完工日期，如今施工廠商已於10月24日起無故停工，新北捷運局已終止契約，但居民受到的影響仍看不見盡頭，只盼工程能早日完成，恢復正常生活。

捷運環狀線新埔民生站地下道延宕5年成爛尾工程。（圖／TVBS）

捷運工地現場出現大洞，周圍聚集多名工程人員正在進行灌漿填平下陷區域。然而，這樣的搶修無法解決附近居民長期以來的困擾。環狀線新埔民生站地下道工程已延宕五年，居民住家牆壁出現多條裂痕，只能自行尋求專業人士評估修補。

附近住戶表示，他們的鋁門窗無法正常推開，房屋內部出現漏水情況，冷氣管線也已脫落。住戶描述，鄰損包括牆壁龜裂以及窗戶出現明顯的裂縫痕跡。每次詢問施工完成時間，工程人員總是回答「明年」，但這個「明年」已經重複了很多年。

新北市議員石一佑指出，包商在9月至10月期間出現工地主任和技師相繼離職的情況，質疑新北市政府的監督機制是否有效運作，並提出應該有監控日報表。石一佑提供的工程表格顯示，完工日期從113年開始一再更改，如今已變成遙遙無期，而工程單位也已經離開現場，使得此工程成為爛尾工程。新北捷運局副發言人陳儀蓉表示，施工廠商從今年10月24日開始惡意停工，無故不進場施工。捷運局已三次通知施工廠商儘速進場，但施工廠商都不予理會。捷運局已與施工廠商終止契約，並承諾未來會對鄰損進行賠償。

對於長期受到工程影響的居民來說，雖然有賠償承諾，但已經造成的生活困擾仍然看不到結束的一天。居民們只希望工程能盡快完成，讓他們能夠恢復正常的生活。

