捷運工程「2米高變電箱」擋店家 工程處致歉火速遷移

台北市士林區中正路正在進行環狀線北環段的工程，不過有店家抱怨，店門口被設置一個2公尺高的巨型變電箱，相當困擾。對此，台北市捷運局第一區工程處回應，獲悉民眾訴求後已立即與商家協調並達成共識，已於今（29）日完成變電箱遷移作業。

捷運北環段工程變電箱影響店家，捷運局已達成共識並完成遷移。（圖／台北市政府提供）

一工處說明，該變電箱原設於人行道設施帶內，為捷運施工期間供電之必要設施。針對初期與地方溝通未盡完善之處，一工處深表歉意。本於重視地方聲音與友善鄰里之精神，一工處已於第一時間派員與受影響商家溝通，並於今日正式完成變電箱遷移作業，積極化解民眾疑慮。

一工處進一步指出，後續針對該設施將配合調整箱體高度，減少視覺遮蔽並嚴格要求設置位置，確保人行道維持至少 1.5 公尺之通行寬度。此外，在維持捷運施工供電穩定的同時，將全力保障行人通行安全與商家營運空間。

一工處強調，未來北環段相關施工，將要求施工團隊加強與周邊住戶及商家的事前溝通，確保施工資訊透明，並針對鄰里反映之意見即時處理，以降低工程對民眾日常生活的影響，期盼與地方攜手共創更便捷的捷運路網。

