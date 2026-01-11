捷運府中站爆衝突！女如廁不滿被敲門 揮拳打傷清潔員左臉

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

新北市板橋區捷運府中站8日下午發生一起傷害事件。一名73歲女性清潔員於女廁例行打掃時，為確認廁所內是否仍有人使用而敲門，卻引發正在如廁的42歲莊姓女子不滿，雙方進而爆發爭執，莊女情緒失控揮拳，導致清潔員左臉受傷，警方後續依傷害罪嫌將莊女移送新北地檢署偵辦。

新北市板橋區捷運府中站8日下午發生一起傷害事件。（圖／google 街景圖）

警方指出，事件發生於1月8日下午3時許，莊女正在府中站女廁內使用廁所，清潔員尤女進行清潔作業時，基於職責敲門確認是否仍有人在內，同時也擔心如廁民眾是否發生意外。不料此舉引發莊女不滿，雙方隨即發生口角衝突。

廣告 廣告

過程中，莊女徒手揮拳毆打尤女左臉，造成清潔員臉部鈍傷。警方獲報趕抵現場時，衝突已結束，隨即將莊女帶回派出所查證身分並製作筆錄。清潔員敲門行為屬正常勤務範圍，並無不當，尤女事後已對莊女提出傷害告訴，全案將依傷害罪嫌，移請新北地方檢察署進一步偵辦。



更多FTNN新聞網報導

北捷又傳暴力事件！新蘆線老翁、年輕女爆口角…踹膝又扯髮 雙方互告傷害

板橋府中氣爆波及5民眾！侯友宜現場勘災 「樓地板隆起」啟動結構鑑定

板橋府中定食8氣爆！波及20民宅5人傷 業者：主動慰問、配合調查

