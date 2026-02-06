捷運建設將帶動發展 基隆規劃北五堵為銜接大台北重要門戶

照片來源：基隆市政府

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

基隆市政府今（6）日表示，為打造北五堵成為銜接大台北的重要產業門戶，市府5日召開「基隆捷運推動專案小組」會議，針對捷運周邊都市計畫變更進度及北五堵地區城市發展、捷運建設等工作，進行深入且充分討論。

市府秘書長方定安指出，市府積極推動車站周邊TOD導向發展，透過土地使用與大眾運輸的整合，加速產業轉型，致力將北五堵地區打造為銜接大台北地區的重要核心門戶。

方定安進一步強調，智慧科技園區的規劃核心在於建構一個機能完備的高科技生活圈，不僅提供產業與商業服務空間，更納入生活居住與相關支援設施，期待落實「在地生產、在地就業、在地生活」的願景，強化區域就業機會並提升產業競爭力。此外，考量園區鄰近北五堵軍營區，為形塑捷運站點與周邊都市景觀的協調感，市府將主動與軍方溝通，研議營區周邊牆面美化及環境優化方案，以提升整體城市美學。

關於交通配套，交通處長陳耀川指出，隨著園區開發帶動就業人口成長，未來的通勤車流與既有的貨運運輸及當地居民需求交織，勢必加重五堵貨運聯絡道的負擔。為避免瓶頸路段惡化，市府正研擬延伸貨運聯絡道的可行性，強化台五甲線與台五線的銜接動能，導引過境車流經由聯絡道直接串接國道一號，有效分流車輛，減輕園區周邊道路交通衝擊影響。

七堵區區長林賢家表示，基隆捷運第一階段路線於基隆市境內規劃的5座車站中，有4座位於七堵區，凸顯七堵區在基隆捷運建設及城市發展中所扮演的關鍵角色。未來隨著捷運工程逐步推動，七堵區可望成為基隆市都市發展的重要節點，期待藉由捷運建設及新穎的公共建築，促進整體發展與都市機能再造，為七堵區的城市景觀注入嶄新風貌。

市府強調，針對捷運建設所衍生的城市發展課題，未來將持續跨局處與跨機關的協調機制，滾動檢討捷運車站周邊都市計畫變更、捷運建設及城市發展計畫，以確保捷運建設、產業布局與交通配套系統能同步到位，翻轉基隆市未來的新面貌。

