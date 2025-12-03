捷運忽略鳳山兩地居民 鄭安秝促規劃設置站點

市議員鄭安秝指出，目前鳳山大過埤、大桂林兩地區人口加總近十萬，卻無法設置捷運站只能轉乘，請市府研議規劃設置捷運站點。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員鄭安秝三日總質詢指出，目前鳳山大過埤、大桂林兩地區人口加總近十萬，卻無法設置捷運站只能轉乘，民眾不斷反映，難道他們是次等公民？過去已要求市府研議規劃設置捷運站點，要求市府說明進度。

鄭議員指出，截至今年十月，鳳山區新住民人數已達六千五百八十七人，市府勞工局成功媒合高齡者、二度就業婦女成功就業，但針對新住民的就業媒合，僅獲得勞工局回報七十六名新住民參加就業促進課程，她對此表達失望，要求各局處加強重視。

鄭議員表示，詐騙案件層出不窮，過去要求市府成立跨局處整合處理小組，獲市長承諾辦理，如今相關進度呢？陳市長答說，各局處目前都有通報、協助，請社會局在兩周內成立專責人員、專線、窗口。

鄭議員也請怒批市府各局處提供資料態度隨便，包括交通局編號錯誤、觀光局美化數字，欺騙議員、欺騙市民，要求市府嚴正檢討。

鄭議員提到，鳳山中山路交通便利生活機能佳，惟中山路夜市機車位僅一百六十六席，嚴重不足，如何滿足停車需求？她也關心水質改善及鳳山溪整治與親水空間再生議題。她說，目前鳳山區接管率六十二點四五%，今年目標四千零九十七戶，按進度估計十四年才能接完，建議加速進行。