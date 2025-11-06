捷運搶位大戰！通勤族撞人爆衝突 乘客怒吼「出去啦」

台北捷運中和新蘆線尖峰上班時段再爆乘客爭位衝突，引發車廂內一片混亂！事件中，有乘客大喊「你們兩個出去啦」、「你們要上班，我們也要上班耶」，顯示大家對此爭吵感到不耐煩。北捷提醒，遇異常狀況可使用對講機或AI智慧客服通報，呼籲乘客間應相互尊重與體諒。

北捷通勤時間發生口角衝突，目擊民眾表示跟搶位子有關係。（圖／TVBS）

一起搶位衝突事件發生在台北捷運中和新蘆線往南勢角方向的列車上，時間正值上班尖峰時段。根據目擊乘客上傳到社群媒體的影片顯示，一名女性乘客表示當有人離開座位時，她準備就座卻遭到另一名乘客撞擊，因而要求對方道歉，進而引發爭執。衝突情況嚴重到其他乘客忍無可忍，有乘客大聲喊道：「你們兩個出去啦」、「你們要上班，我們也要上班耶」，顯示大家對此爭吵感到不耐煩。

北捷今年9月底前已經將博愛座更名為優先席，但部分民眾仍表示「差別不大」，仍會發生搶位子糾紛。（圖／TVBS）

事件發生後，有乘客按下對講機尋求協助，站長隨即趕到現場處理。北捷回應表示，站長確認雙方不再爭吵後才離開，但並未確認此次衝突是否與優先席有關。值得注意的是，北捷已於9月底前將所有博愛座改為優先席，但捷警統計數據顯示，此舉並未有效減少相關糾紛。

北捷表示，不論是搶位子口角衝突，或者是異常狀況，都可以透過對講機或者是AI智慧客服，即時反映給北捷。（圖／TVBS）

對於博愛座改為優先席的效果，乘客意見不一。有乘客認為這樣的改變讓有需求的人坐優先席時不會被他人用不好聽的話指責；也有乘客表示改名後糾紛有變少，大部分人會禮讓他人先坐；但也有乘客表示沒有感受到明顯變化。事實上，位子僅是改名，缺乏強制力，最終仍需依靠乘客的愛心與禮讓精神。

北捷再次提醒乘客，遇到任何異常狀況，可使用對講機或AI智慧客服進行通報，避免衝突擴大影響其他乘客的權益。對於優先席的使用，仍需乘客間相互尊重與體諒，才能真正達到設置的初衷。

