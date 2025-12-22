捷運收炸彈預告 調查為境外IP 台鐵8處共構車站全面戒備加強維安

台鐵表示，昨天晚間接獲捷運警察通報，有民眾預告今天（22日）下午將在捷運系統內放置炸彈並引爆，台鐵已針對北、中、南與捷運系統共構的車站區域，全面加強戒備。台中市捷運警察隊指出，經查恐嚇訊息來源為來自柬埔寨的境外IP，目前提升維安預防勤務，不間斷站體月台警戒、隨車車廂巡視，站務與保全加密巡減頻率。警政署鐵路警察局也和地方警察單位加強聯防戒備及危安通報，北市警出動320名警力至捷運加強維安。

警政署鐵路警察局22日表示，有不明人士預告將於下午1時30分在捷運系統放置炸彈並引爆，已通知和捷運共構相關8火車站提高警覺，並加強聯防戒備。（圖／鐵路警察局提供）

捷運系統接獲炸彈預告，台鐵今天表示，昨天晚間10時許接獲捷運警察通報相關維安資訊，有民眾預告，將在今天下午1時30分在捷運系統內放置炸彈並引爆。

台鐵公司行控中心稍早主動與鐵警勤務中心聯繫確認後，目前已全面加強戒備，針對與捷運系統共構的台鐵車站，包含松山站、南港站、台北站、板橋站、松竹站、新烏日站、大慶站，及新左營站等，依據災害事故應變處理須知與通報作業要點進行通知，提高警覺，全面加強聯防戒備與車站巡查。

鐵警局說，已和地方警察單位加強聯防戒備、車站巡查及危安通報。台北市警察局今天也加強安全維護，共計出動1579名警力，其中捷運部分有320名警力。

台中捷運警察隊發現有人在網路社群預告恐嚇炸彈，經查帳號IP來自柬埔寨。目前已提升維安預防性勤務，不間斷站體月台警戒、隨車車廂巡視，站務與保全加密巡減頻率。（圖／警方提供）

台中捷運警察隊表示，有不明人士在網路預告放置炸彈，經查帳號IP來自柬埔寨。目前已提升維安預防性勤務，不間斷站體月台警戒、隨車車廂巡視，中捷公司站務、保全也加強巡檢頻率。

捷運公司及110系統沿線分局巡邏加強警戒，針對台中捷運列車內、各車站廁所、垃圾桶、裝置藝術等共同場域，以金屬探測器實施可疑物品檢查；中捷公司站務、保全、清潔人員也共同加強列車及車站檢查，並結合轄區警力移動式巡查，中捷公司站務、行控中心加強監看CCTV月台、列車有無可疑狀況。

台鐵松竹站、大慶站、新烏日站部分，鐵路警察局提高見警率，現場持長槍執勤戒備，並強化聯防機制、快速通報及反應。針對各個車站加強巡檢，與台中市政府警察局烏日分局及三分局聯合會哨巡檢。