捷運收炸彈預告 調查為境外IP 台鐵8處共構車站全面戒備加強維安
台鐵表示，昨天晚間接獲捷運警察通報，有民眾預告今天（22日）下午將在捷運系統內放置炸彈並引爆，台鐵已針對北、中、南與捷運系統共構的車站區域，全面加強戒備。台中市捷運警察隊指出，經查恐嚇訊息來源為來自柬埔寨的境外IP，目前提升維安預防勤務，不間斷站體月台警戒、隨車車廂巡視，站務與保全加密巡減頻率。警政署鐵路警察局也和地方警察單位加強聯防戒備及危安通報，北市警出動320名警力至捷運加強維安。
捷運系統接獲炸彈預告，台鐵今天表示，昨天晚間10時許接獲捷運警察通報相關維安資訊，有民眾預告，將在今天下午1時30分在捷運系統內放置炸彈並引爆。
台鐵公司行控中心稍早主動與鐵警勤務中心聯繫確認後，目前已全面加強戒備，針對與捷運系統共構的台鐵車站，包含松山站、南港站、台北站、板橋站、松竹站、新烏日站、大慶站，及新左營站等，依據災害事故應變處理須知與通報作業要點進行通知，提高警覺，全面加強聯防戒備與車站巡查。
鐵警局說，已和地方警察單位加強聯防戒備、車站巡查及危安通報。台北市警察局今天也加強安全維護，共計出動1579名警力，其中捷運部分有320名警力。
台中捷運警察隊表示，有不明人士在網路預告放置炸彈，經查帳號IP來自柬埔寨。目前已提升維安預防性勤務，不間斷站體月台警戒、隨車車廂巡視，中捷公司站務、保全也加強巡檢頻率。
捷運公司及110系統沿線分局巡邏加強警戒，針對台中捷運列車內、各車站廁所、垃圾桶、裝置藝術等共同場域，以金屬探測器實施可疑物品檢查；中捷公司站務、保全、清潔人員也共同加強列車及車站檢查，並結合轄區警力移動式巡查，中捷公司站務、行控中心加強監看CCTV月台、列車有無可疑狀況。
台鐵松竹站、大慶站、新烏日站部分，鐵路警察局提高見警率，現場持長槍執勤戒備，並強化聯防機制、快速通報及反應。針對各個車站加強巡檢，與台中市政府警察局烏日分局及三分局聯合會哨巡檢。
其他人也在看
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 70
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 242
快訊／北捷收民眾預告「下午引爆炸彈」 台鐵共構車站緊急戒備
張文隨機攻擊案釀4死11傷，擔心再有類似事件重演，台北車站、中山站等處嚴加戒備，但北捷驚傳收到民眾預告，今（22日）下午1時30分將在捷運系統引爆炸彈，台鐵緊急回應，將針對與捷運共構車站的部分，加強聯防戒備及巡查。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 3
余家昶肉身擋張文喪命 30年好友慟：11年前的話實現了
北捷19日發生隨機殺人案造成4人死亡，在台北車站挺身而出、英勇阻止兇嫌的57歲余家昶不幸喪命，大批網友在社群上發起「真正該被記住的名字是余家昶」，向這位英雄致敬，而與他相識30年的好友透露，早在鄭捷案發生後，余家昶便曾說過「如果遇到，一定會制止」，10多年前的話，如今實現了。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 146
台捷運史3起隨機砍人犯嫌「共同點」曝 命理專家：毛骨悚然
社會中心／綜合報導北市19日發生駭人隨機砍人案，犯嫌張文在台北車站、中山站施放煙霧彈後，便利用刀械隨機殺人，造成3位民眾重傷送醫不治。對此，命理專家楊登嵙則透露，2014年因在北捷殺人遭判死刑的鄭捷、2024年的中捷持刀隨機傷人的洪淨與張文，3人皆有驚人共同點。民視 ・ 1 天前 ・ 110
余家昶捨命阻張文！8旬母淚崩：以兒子為榮盼入祀忠烈祠
台北捷運19日發生連續攻擊造成4死11傷，其中設籍桃園市龍潭區57歲的余家昶，第一時間在台北車站英勇制止凶嫌點燃汽油彈，成功阻止更大傷亡，卻在過程中不幸遭受嚴重穿刺傷送醫不治，成了首位遇害民眾；余家昶的8旬母親，今（22）日受訪時情緒悲痛，難以接受孝順的兒子驟然離世，但也強調「以兒子為榮」，認為孩子自由時報 ・ 1 小時前 ・ 61
惡人的遺言！張文死前狂吼「這1句」 目擊者嚇爆：根本說不出話
27歲男子張文犯下人神共憤的台北隨機殺人案，包括嫌犯在內4人死亡、11人受傷，如今張文的正面照也曝光。有民眾回憶，當時在誠品南西想買手機殼，突然一陣暴動，一堆人看到張文便四處逃竄，但張文卻異常鎮定，對著群眾大吼「上去！通通上去」，而這句話最後也成為惡人的遺言。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
北捷收炸彈預告13:30引爆 台鐵：共構車站全面戒備
北捷收炸彈預告13:30引爆 台鐵：共構車站全面戒備EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
北捷攻擊案1傷者愛滋感染者 石崇良：接21通諮詢電話 僅個位數民眾轉介就醫
台北捷運發生歹徒隨機持刀攻擊的重大治安事件，造成4死11傷，其中一名傷者為已通報並服藥穩定控制的HIV（愛滋病）感染者。衛福部長石崇良今天說，這兩天1922專線共接到21通諮詢電話，其中僅個位數轉介到醫療院所，評估是否預防性投藥。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 30
民眾揚言在捷運放炸彈並引爆 台鐵：共構車站全面戒備
有民眾預告，將在今（22日）下午1時30分於捷運系統引爆炸彈，台鐵稍早表示，將針對全台有捷運系統的共構車站進行全面戒備。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
【本日焦點】即刻搶命 父女檔醫師：救人是天職／警追張文金流「購物住宿用現金」存款幾乎花完／警所長哽咽：不是殉職才值得尊敬
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.即刻搶命 父女檔醫師：救人是天職 2.警追張文金流「購物住宿用現金」存款幾乎花完 3.警所長哽咽：不是殉職才值得尊敬 4.南非爆街頭大規模掃射 釀9死10傷 5.隨機攻擊案掀不當貼文 已3人送辦Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 18 小時前 ・ 5
福原愛再婚加懷孕 對象就是當年的A先生
日本前奧運桌球國手福原愛正式再婚且已經懷孕！根據日媒《女性SEVEN》今天刊出的獨家訪問，指出福原愛已與一般男性再婚，目前正懷上第三胎，她談及再婚與懷孕的心情，內文也提到該名男性就是當初離婚後陪伴她走出低潮的「A先生」。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 273
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 638
驚悚！苗栗85歲翁走斑馬線過馬路 遭轎車撞飛送醫不治
苗栗縣竹南鎮85歲陳姓老翁，今（22）日清晨5點多出門晨運散步，於光復路穿越斑馬線時，遭一輛轎車高速衝撞，老翁彈飛10多公尺、倒地不起，送醫傷重不治。警方初步調查，轎車駕駛21歲何姓男子沒有酒駕，事故原因調查釐清中。苗栗縣竹南警分局於今天清晨5點41分許，獲報指竹南鎮光復路與自強街口發生轎車與行人碰自由時報 ・ 1 小時前 ・ 30
川普將「帝王總統制」帶到新層次 紐時：堪稱美國最接近君主集權時刻
紐約時報21日分析，美國總統川普回任第一年無論在排場或政策上，已建立新的、更大膽的「帝王總統制」，甚至遠遠超越半世紀前讓...聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 237
黃明志涉吸毒「獲判無罪」！沉默離開法院 經紀人回應了
馬來西亞歌手黃明志今年10月捲入台灣網紅謝侑芯命案，當時他身上被發現疑似毒品的藍色藥丸，並被驗出身上有4種毒品的陽性反應，掀起外界熱議。然而，黃明志涉嫌吸毒的案情近日有了轉折，不僅19日被透露尿檢結果呈陰性，22日也在針對吸毒案的法庭中獲判無罪，當庭釋放。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 76
粿粿偷吃王子！范姜彥豐甩2個月低潮 喊「重新出發」：選擇更踏實的路
粿粿與丈夫范姜彥豐的婚變風波延燒逾一個月，期間伴隨婚外情指控、情緒化發文與高額求償金額，引發網路高度關注。日前傳出雙方終於透過協商達成離婚共識，外界最關心的「離婚價碼」也已有定案。近日范姜彥豐發文吐心聲，「重新出發不是回到起點，而是選擇一條更踏實的路」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 17
復出等時機／獨家！當醫師娘忙育兒 愷樂消失6年釋復出訊號
2020年捲入羅志祥感情風波後，「蝴蝶姐姐」愷樂以近乎人間蒸發的方式，從大眾視野中撤離。這1,000多個日子裡，她低調和醫師老公結婚，2年前透過社群驚喜宣布生子，生活恬淡而幸福。據悉，在朋友和粉絲的鼓勵下，她有了復出的念頭，並向本刊透露近況，這也是愷樂消失幕前6年來，第一次回應媒體。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 43
張文大學時代「研究計畫」曝光！還獲國科會補助4萬8
台北捷運、中山站商圈、誠品南西館慘遭殺人魔張文肆虐，3條寶貴人命被奪走，最後他跳樓身亡，不過生前種種仍被持續翻出，近日被證實他大學時的研究計畫，曾獲國科會補助4萬8千元新台幣。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 50
農曆年前重大活動137場 內政部：部署警民力1.7萬人次
張文隨機殺人案震驚社會，內政部說，至農曆年前重大活動共137場，都會加強維安部署，規劃使用警民力1.7萬人次；另也要嚴厲警告網路上想要模仿歹徒的言論甚至行動，警方與政府必會嚴正執法，民眾勿以此犯罪行為作為嬉鬧主題。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 17