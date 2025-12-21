捷運攻擊事件後 洪健益推細胞簡訊防傷亡

台北101大樓。(洪健益提供)

台北捷運台北車站與誠品南西百貨19日晚間發生隨機攻擊事件，造成民眾傷亡，引發社會高度震驚。台北市議員洪健益表示，任何形式的暴力行為都不可容忍，必須予以最嚴正譴責，市民在公共場所與大眾運輸系統中享有即時且基本的安全保障，這不是選擇，而是政府不可推卸的責任。





洪健益指出，面對重大治安事件，政府的反應速度攸關市民生命安全。他將於下週一在市議會正式發起提案連署，要求台北市政府針對「重大治安事件」建立即時「細胞簡訊」通報機制。一旦案件發生，應第一時間向案發地點周邊民眾發送警示訊息，提醒提高警戒、避免接近危險區域，以科技手段降低二次傷害與風險。

洪健益強調，目前警方已加強捷運與公共場所維安部署，市府也承諾提升見警率、穩定民心並防範模仿犯，這些作為固然重要，但僅是第一步。市府後續更應全面檢討人潮密集場所的安全防護是否到位、危機通報流程是否即時清楚，以及當事件涉及社會安全網時，各局處能否即時橫向通報、主動介入輔導，避免悲劇重演。





洪健益同時呼籲市民，勿轉傳血腥影像與未經證實的訊息，也避免前往事發地點圍觀，以免干擾警力部署。他也請市府務必提供傷者最完善的醫療照護與後續支持，強調這不只是善意，而是政府應盡的基本責任。