捷運新埔站外！ 拖板車違規右轉 撞單車奪命

一輛拖板車違規右轉，撞到一名騎自行車過馬路的七旬婦人，婦人被當場輾過。（圖／東森新聞）





今（8）天早上10點多新北市板橋，捷運新埔站外發生一起死亡車禍，一輛拖板車違規右轉，撞到一名騎自行車過馬路的七旬婦人，婦人被當場輾過、大腿骨折，雖然第一時間意識清楚，被緊急送醫搶救，但最後還是宣告不治。

綠燈亮了，所有車輛依序起步，其中這一台拖板車往前開沒多久，才剛右轉就撞上單車騎士。司機發現不對勁，緊急剎車，衝下來查看狀況，只見婦人被輾過，地板上血跡斑斑，路過民眾見狀，紛紛上前伸出援手。

熱心民眾：「我是醫療人員，所以我剛剛去鎮定她，不讓她昏迷，然後血壓脈搏OK，她現在左腳可能是斷了，整個左腳大量出血，然後這邊變形了。」

事發在今天早上10點多，新北市板橋文化路二段和民生路口，也就是捷運新埔站外，被撞的自行車扭曲變形留在現場。至於車禍怎麼發生的，警方初步研判，是拖板車違規右轉惹的禍。

重回現場可以看到，這邊車道有分成右轉的專用道以及直行車道，當時這一名拖板車司機疑似是不熟悉路況，錯過了右轉專用道之後，依然想要右轉，往前開才會釀成車禍。

58歲的張姓肇事駕駛當時卸完大理石，準備開空車回去花蓮，他供稱因為拖板車車身長，擔心右轉專用道彎不過去，因此才想從前方路口轉彎，有看到行人，卻沒注意到腳踏車。

70歲的卓姓婦人被輾過，導致大腿骨折，雖然第一時間意識清楚，緊急送醫治療，但最終還是宣告不治

目擊民眾：「看綠燈怎麼走一段就停下來了，然後停下來停了5分鐘吧，我就覺得奇怪，怎麼停了這麼久，然後總共塞了半個小時吧。那邊常常會有直行車要右轉啦，那邊其實車流量也滿大的啊。」

事發路口有明確標示禁止右轉，針對駕駛違規行為，警方將依道交法製單舉發。年關將近卻發生死亡車禍，這要死者家屬怎能接受。

