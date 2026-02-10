捷運新店站傳老翁持刀驚動大批警力！報案女子涉謊報遭送辦

捷運新店站昨日傳出有老翁持刀，警方出動大批警力戒備搜尋。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 捷運新店站昨日驚傳有老翁持刀，警方快打警力迅速趕到現場，但未尋獲嫌疑人，調閱監視器也未發現可疑人士。循線找到報案人吳姓女子，對報案內容含糊其辭疑似謊報，警方依誣告罪將女子函送北檢偵辦。

警方指出，昨日晚間7時接獲台北捷運行控中心通報，於北捷新店站311次車後三節車廂，疑似有男子持刀。員警隨即到場了解，但並未在現場發現持刀男子，也無發現傷者與民眾恐慌情事，但仍保持警戒，持續於捷運站體周遭搜尋、戒備。

隨後警方成立專案小組調閱車廂及月台監視器畫面查證，並未發現符合報案所指特徵的人員．專案小組昨日深夜循線找到報案人52歲吳姓女子，起初聲稱看見一名老翁持刀，隨後又改口是一名女子脖子上的項鍊掛著一把小刀，對報案內容說詞反覆、交代不清。

同時吳姓女子不願配合指認說明，警方研判有謊報之虞。警詢後，依刑法第171條未指定犯人誣告罪嫌，將報案女子函送台北地檢署偵辦。新店分局呼籲民眾，切勿散布不實訊息，避免造成大眾恐慌。

