捷運族注意！門上的「神祕號碼」用途超實用 下次掉東西快報這組數字

搭捷運時抬頭一看，月台門上都有一串數字，其實那是「月台門編號」，是捷運維修與定位的關鍵代碼。（臺北市捷運局提供）

每天通勤搭捷運，你是否注意過月台門上那串「神祕數字」？像是「331」或「247」這類看似隨機的號碼，其實暗藏大祕密！台北市捷運局日前揭露，這些數字並不是裝飾，而是捷運系統中「超重要的定位編號」，關係到行車安全、維修效率，甚至能幫你找回掉落的手機！

捷運月台門上的「祕密數字」是什麼？ 真實用途曝光

台北捷運局在臉書粉專分享小知識，指出月台門上那串「門號」其實叫做「月台門編號」。

這些編號是捷運維修人員的「座標系統」，當月台門出現異常或需要保養時，只要報出這組編號，就能快速鎖定門的位置與線路。

舉例來說，「松山新店線○○站第331號月台門」，維修團隊立刻知道是哪個方向、哪個月台、哪一道門，大幅節省檢修時間。

捷運局強調，這套系統在行車紀錄、列車停靠定位、巡檢作業中也扮演關鍵角色，是捷運運作背後不可或缺的安全機制。

乘客也能用到！手機掉了、門卡卡 一句話就能救援

這些「神祕數字」不只內部人員用得到，一般乘客也能派上用場。捷運局表示，如果乘客遇到月台門異常、或手機不慎掉入縫隙，可以直接告訴站務人員：「○○站第331號月台門有問題」，這樣就能精準通報、加速救援。

捷運局笑說：「下次搭捷運時，不妨抬頭看看這串「門號」，原來它就在你身邊，默默守護行車安全！💪」

網友看到貼文後紛紛留言：「以後掉手機就知道怎麼報位置了」「捷運小知識get！」「每天通勤卻從來沒注意過」「如果跟朋友約那個門見面，也可以這樣嗎？」

