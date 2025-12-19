捷運晚尖峰突遭攻擊！北捷M7出口遭丟煙霧彈「一人命危送醫」 蔣萬安：全力緝兇依法究責

台北捷運台北車站M7出口19日晚間遭不明人士丟擲煙霧彈，現場煙霧瀰漫，旅客慌張逃離。（圖／翻攝自Google Map）

台北捷運板南線台北車站M7出口於今（19）日晚間驚傳煙霧彈攻擊事件，造成現場一片混亂。根據現場通報，一名民眾疑似受到煙霧波及，送醫時無呼吸心跳，針對此起突發公安事件，台北市長蔣萬安隨即透過社群媒體發聲，表示已指示市警局與消防局全力調查。

台北市長蔣萬安。（圖／方萬民攝）

蔣萬安強調，類似在公共場所蓄意製造恐慌並危害民眾安全的行為，市府絕不寬貸，將依法從嚴、從速究責，追查到底。蔣萬安指出，事件發生後，台北市警察局與消防局皆在第一時間趕赴現場進行應變處理。相關單位也依照標準作業程序（SOP）進行交通調度，板南線部分列車當時實施過站不停措施，確保車站秩序與旅客安全。

根據台北捷運公司說法，大約下午5時，台北捷運板南線台北車站M7出口突然發生疑似煙霧彈事件，導致現場煙霧瀰漫，不少旅客受到驚嚇、倉皇逃離，其中一人不幸受波及重傷，事件發生後，現場人員第一時間依照程序通知捷運警察隊及報案專線110與救護資源119。救護車趕抵現場後，立即對受傷者進行處置並送往醫院。

受事件影響，板南線台北車站月台一度因煙霧影響能見度，行控中心隨即依標準作業流程（SOP）調整列車行駛模式，部分列車採取過站不停方式，以維護旅客安全。台北捷運公司事後表示，目前現場煙霧已完全消散，列車運行恢復正常，車站月台停靠作業已無異常。

相關單位仍在調查肇事者身分與動機，捷運方面也呼籲民眾保持冷靜，若發現可疑情形應立即通報站務人員或警方。這起突如其來的攻擊事件對晚間交通尖峰時段造成一定程度影響，也突顯出捷運場站公共安全的脆弱性。警方目前已著手調閱監視器影像，釐清事發經過與嫌犯下落。

