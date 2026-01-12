捷運暴力事件頻傳 醫師教孕產婦「逃、躲、擋」三原則自保

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

近期捷運站接連發生突發暴力事件，引發民眾不安。臺北市立聯合醫院婦幼專案辦公室主任、婦產部主任張芳維提醒，孕產婦因懷孕期間腹部隆起、重心改變，平衡感較差，一旦遇到危險情境，首要原則並非逞強應對，而是以保護自己與腹中胎兒安全為最高考量，冷靜且穩定地遠離現場。

張芳維指出，在突發攻擊或暴力事件中，「選擇逃離是對生命最負責任的決定」，婦幼院區特別提醒孕婦牢記「逃、躲、擋」三大自保原則，以降低受傷風險。

孕媽媽三大自保原則

第一原則是「逃」。一旦察覺現場出現持械攻擊、推擠或異常暴力行為，應立即加快腳步撤離，朝最近出口或安全區域前進，但切記避免奔跑，以免跌倒。行進時可雙手托住腹部，有助於維持平衡，也能減少被人群碰撞造成的傷害。

若當下環境無法順利撤離，則進入第二原則「躲」。孕婦可就近躲避於柱體、牆角、車廂角落或大型設施後方作為掩護，降低被直接攻擊的風險，同時用雙手或包包護住腹部，穩定重心、避免跌倒。若同行還有幼童，應優先將孩子抱起，以推車作為外側阻隔，並蹲下保持身體穩定，減少暴徒接近的機會。

第三原則為「擋」，僅在萬不得已、無法逃離或躲避時使用。張芳維強調，孕婦切勿正面對抗，可利用隨身物品如包包、外套、雨傘或嬰兒車作為防護，短暫阻擋攻擊，爭取撤離時間。

平時搭乘捷運時，盡量選擇靠近車門

此外，醫師也提醒，孕婦平時搭乘捷運時，可盡量選擇靠近車門、緊急對講設備或站務人員的位置，避免過度專注滑手機，以利及早察覺異狀。

若在事件中不慎受傷，或感到身體不適，在安全環境下應盡量採左側躺姿，或將子宮輕推向左側，以減輕下腔靜脈壓迫、維持血液循環。事後若出現腹痛、子宮收縮、陰道出血、頭暈或胎動明顯減少等情況，即使當下未明顯受傷，也應儘速就醫檢查，確保母嬰安全。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

