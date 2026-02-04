捷運東環段內科核心動土 全線完工至士林11分、象山14分

台北市長蔣萬安4日出席捷運環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮。(記者張嘉明攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕捷運東環段肩負紓解內湖科技園區塞車的重責大任，銜接中山、內湖區的「CF710」區段標工程，今由市長蔣萬安主持開工動土儀式，全長2.91公里，行經樂群二路及內科核心瑞光路，規劃於濱江國中旁、洲子2號公園及大港墘公園各設置一座車站。蔣表示，東環段完工後，從內科往北至士林僅需11分鐘、往南到象山14分鐘，「可以徹底解決內湖交通壅塞的問題。」

台北市捷運工程局第一區工程處長程道信指出，「CF710」區段標與環狀線北環段相接，去年10月由皇昌營造公司及日商奧村組聯合承攬，以279億餘元得標，工程包括一處尾軌明挖覆蓋結構及3座地下車站和4段潛盾隧道、水電與環控工程。

路線範圍起自環狀線北環段「Y29」(劍南路站)尾軌儲車軌約110公尺明挖覆蓋結構，往南以潛盾隧道方式，沿著敬業三路下方佈設，轉經樂群二路於萬豪酒店及濱江國中附近的敬業四路，設置「Y30」站，再以潛盾隧道方式沿堤頂大道穿越洲子1號公園，轉基湖路至瑞光路，在洲子2號公園設置「Y31」站，直行至大港墘公園設置「Y32」站，而後續行至銜接瑞光公園的「Y33」站(預計4月開工的「CF720」區段標範圍)北側連續壁外緣為止。

程道信說明，「Y30」規劃地下2層，採島式月台並設3個出入口，設計圓潤、簡潔透明，銜接既有景觀鋪面，展現現代城市風貌；「Y31」為地下3層，採疊式月台，設有2個出入口，開闊式設計，形成交通與景觀的重要節點；「Y32」則是地下3層，採島式月台且有2個出入口，近似大安森林公園站的下沉空間承接自然光與城市景觀，打造具可塑性的公共空間，同時營造親近自然的氛圍。

捷運局長鄭德發說，北環段工程預計2032年可串接至劍南路站(Y29)，並於2034年銜接至Y30、Y31、Y32站，CF710區段標施工約需8年。東環段完工後，將串接北士科與南港軟體園區，形成台北科技環狀廊帶。

台北市長蔣萬安(左)與皇昌營造董事長江程金(右)。(記者張嘉明攝)

