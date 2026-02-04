捷運東環段動工 內科交通黑暗期恐長達12年 捷運局回應了

台北捷運東環段CF710標4日動工，也讓民眾擔憂原先交通狀況已達E級的瑞光路恐更加黑暗。（張珈瑄攝）

台北捷運東環段CF710標4日在大直舉辦動土典禮，工程預計於8年後、民國123年完工。台北市長蔣萬安表示，屆時內科到士林站僅需11分鐘、至象山站14分鐘，可改善內科壅塞問題，不過也讓民眾擔憂原先交通狀況已達E級的瑞光路恐更加黑暗，藍綠議員紛紛呼籲市府應做好準備。台北市捷運局一工處表示，已請廠商針對交通流量先行研議，考慮施做「配對單行」，也避免削減車道，預計到今年底、明年初才會對內科核心造成影響。

台北市議員游淑慧說，市府配套要到位是必須的條件，但總是要經歷黑暗，未來才有光明，過去內科已經黑暗8年，這是必須的陣痛期，東環段是內科業者已期盼多年，貫穿北士科和內科，把台北所有的科技走廊貫穿就靠環狀線。

廣告 廣告

台北市議員李建昌表示，在東環段施工期間免不了帶來塞車情況，呼籲事前做好交維計畫，避免內科交通問題雪上加霜，尤其施工期可能長達12年，市府應成立跨局處因應小組，對不同階段、地點因地制宜，確實執行交通計畫。

針對原先就極容易壅塞的瑞光路、瑞光路393巷、港墘路及洲子街，程道信表示，施工前都會做流量調查，甚至因應內科的嚴峻交通，有請廠商先針對交通流量先行研議，考慮施做「配對單行」，意為將洲子街跟瑞光路從雙向道改為單向道，藉以增加車道數，也還要再跟里長、議員做溝通，降低對區域的影響。

程道信說明，相關施工的交通維持計畫都要給交通局道安會報審查，由於CF710區段標 3個車站中有2個車站位在公園內，在交維上可以不用圍設於道路上，藉此減少交通影響，也會削減人行道作為車道，避免減少車道影響交通，不過原則上一開始是不會縮減車道，要到今年下半年、明年初才會真正對車道有影響；Y30站的區域狀況比Y31站、Y32站的交通好，預計也要到今年底、明年初才會對內科核心造成影響。

針對CF740標及CF750標，程道信表示，因為國內市場飽和、廠商意願偏低，CF740標、CF750標分別在1月30日和28日公告，讓有興趣的廠商在說明會提出建議，希能在望今年底CF740標能夠決標，CF750標則因為要在松山車站下面再做1座車站，工程難度較高，年底前完成決標的挑戰性較大。

更多中時新聞網報導

BTS回歸秀 Netflix將全球直播

袁惟仁臥床7年病逝 享年59歲

澳網》芮芭奇娜甜蜜復仇 墨爾本首封后