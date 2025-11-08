捷運東環段2站開工 蔣萬安出席動土典禮 (圖)

其他人也在看
台中男酒後口角竟持刀刺傷友人後逃逸 (圖)
台中市大里區李姓男子和賴姓友人喝酒時發生口角衝突，李男竟持水果刀朝賴男連捅多刀，隨後騎車逃逸，警方獲報到場拉起封鎖線展開調查。中央社 ・ 8 小時前
彰化爌肉飯.肉圓強勢回歸 人潮湧現來解饞
中部中心/王俞斐、李文華、李柏瑾 彰化報導豬肉禁宰令解封，溫體豬肉終於恢復供應，彰化美食爌肉飯和肉圓，也在今天（8日）恢復供應，業者們連日趕工處理，趕在一早營業，有民眾一個人點了三碗爌肉飯，回憶熟悉的好滋味。彰化爌肉飯.肉圓強勢回歸 人潮湧現來解饞(圖/民視新聞)彰化爌肉飯名店，一早湧現排隊人潮，為的就是這一味。Q彈爌肉，吸附滷汁，油亮肥美模樣，光看就讓人口水直流，豬肉禁宰令解封的第一個假日，吸引不少民眾，趕來解解饞，業者熬夜加工處理豬肉，預計可販售1100份爌肉飯。豬肉禁宰令解封的第一個假日吸引不少民眾 業者熬夜加工處理豬肉(圖/民視新聞)肥美爌肉，一口咬下，真的超滿足，彰化花壇這間爌肉飯，同樣吸引不少顧客上門，老闆娘7日晚間，向肉商訂購200支腳庫，連夜趕工，趕在早上開門做生意。豬肉禁宰令解封 爌肉飯、肉圓平民美食恢復供應業者民眾樂開懷(圖/民視新聞)除了爌肉飯，強勢回歸的，還有肉圓，豬肉禁宰令解封，爌肉飯、肉圓等平民美食恢復供應，業者和民眾，樂開懷原文出處：彰化爌肉飯.肉圓強勢回歸 人潮湧現來解饞 更多民視新聞報導綠議員揭中國統戰APP再現！曝「1縣市」投誠人數居冠彰化阿泉改賣雞腿飯 老饕急問：還是靈魂滷汁嗎？豬瘟禁宰令解封「豬多養15天會太肥」？專家這樣說民視影音 ・ 14 小時前
同母異父兄妹喝酒1死1獨活！哥哥醒來急找葬儀社「涉1罪」…下場慘了
今年3月，台中北區發生離奇命案，一對「同母異父」的兄妹因生活不順，相約喝酒訴苦，最終二人決定共同赴死，未料林姓妹妹死了，陳姓哥哥卻獨活。檢警調查認為陳兄有幫助妹妹輕生的行為，符合故意行為致人於死，依「加工自殺罪」起訴，全案將由台中地院國民法庭審理。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔣萬安出席瘋設祭開幕記者會（1） (圖)
台北市長蔣萬安（圖）7日上午在花博公園爭艷館出席Pinkoi Design Fest瘋設祭開幕記者會，致詞表達對活動的支持。中央社 ・ 1 天前
台中地檢署檢察官陳祥薇獲頒紫絲帶獎 (圖)
台中地檢署婦幼專組檢察官陳祥薇（右）接連破獲Telegram SCP群組、「台版N號房」及暗網「創意私房」等案件，獲衛福部頒發紫絲帶獎。中央社 ・ 6 小時前
2025好友港節市集華山文創園區登場 (圖)
「2025好友港節」市集8日在華山文創園區登場，由知名藝人曾寶儀（右7）擔任活動主持人，策進會董事長賴秀如（右5）在市集開幕式致詞。中央社 ・ 8 小時前
台中2男吵架！他遭刺腹「臟器外露」送醫搶命
台中市大里區內新街今（8）日發生一起持刀刺殺案，2名友人發生口角衝突，其中1人持水果刀刺向另1人，造成傷者臟器外露，送醫搶救。霧峰警分局警方下午5時15分將犯嫌逮捕到案，詳細案情釐清調查。太報 ・ 9 小時前
手機還被拿走！女主持人被誤當嫌犯包圍 松山分局：符合規定
台北市1名女主持人，近日在社群平台發文，指出她突然遭警察包圍，手機還被拿走，經過一陣混亂後，她才得以自證清白，並表示：「原地嚇爛才知道，從頭到尾他們根本抓錯人了」；對此，松山分局表示，女主持人樣貌與查緝對象特徵極為相似，警員依法上前攔查，對於造成女主持人困擾，本分局深表歉意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中科實中捷克姊妹校到訪 登101大樓參訪自由廣場
（中央社記者趙麗妍台中8日電）國立中科實驗高級中學今年邀請姊妹校捷克布拉格揚帕拉赫私立高中師生到訪，一連2天北上，參觀台北101大樓、自由廣場、總統府與立法院，感受台灣民主政治，一覽台灣美麗風景。中央社 ・ 11 小時前
最新／吵架竟持「30公分」水果刀捅人 台中大里男左腹穿刺傷、臟器外露
首次上稿：11/08 18:24更新時間：11/08 19:31（更新案情）即時中心／廖予瑄報導最新消息！今（8）日下午4時許，台中市大里區發生持刀傷人案。據了解，現場為2名友人發生口角，其中一名61歲李姓男子憤而拿水果刀攻擊另一名57歲賴姓男子的腹部，造成賴左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好沒有生命危險，送醫治療中。而警方也火速在下午5時15分將李男逮捕到案，詳細案情仍待進一步調查釐清。據了解，賴男與李男為朋友關係，今日下午時，賴前往李的家中喝酒，雙方因故發生口角；沒想到，李男一氣之下竟拿出長達30公分的水果刀刺向賴，導致他身負重傷、倒臥血泊。李男持水果刀犯案。（圖／警方提供）警方在今日下午4時45分許獲報，大里區新街頂庄巷某間民宅前有民眾受傷，並在到場後發現，賴男左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好意識清楚，因此也立即將他送往仁愛醫院治療，後續則轉診送往中山醫學大學附設醫院。至於拿刀攻擊友人的李男，則是在犯案後騎車逃逸，因此警方也立即在附近搜尋，在下午5時15分許將他逮捕，並查扣犯案的水果刀，犯案動機仍待釐清。全案警詢後，依傷害、殺人未遂罪移送台中地檢署偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／吵架竟持「30公分」水果刀捅人 台中大里男左腹穿刺傷、臟器外露 更多民視新聞報導北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議AI假影片瘋傳！稱水庫光電板「影響水質」 經濟部駁：實測符合標準鄭麗文悼念「共諜」？遭轟敵我不分 急澄清：吳石非主要祭悼對象民視影音 ・ 7 小時前
屏東春日鄉力里圳百週年 縣府邀日方共慶 (圖)
日本工程師鳥居信平百年前創建力里圳，屏東縣長周春米（左3）邀請鳥居信平之孫鳥居徹（右3）、靜岡縣袋井市前市長原田英之（右2）共慶水圳百週年。中央社 ・ 11 小時前
屏東春日鄉力里圳百週年 走讀健走慶風華 (圖)
日本工程師鳥居信平打造力里圳灌溉屏東平原，走過1世紀仍潺潺流動。屏東縣政府8日以走讀健走慶祝水圳百週年，日方代表也到場共慶。中央社 ・ 11 小時前
英中外長通話 中方籲「加快解決」緊迫問題
（中央社記者陳韻聿倫敦7日專電）英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）6日與中國外交部長王毅通話，中國外交部發布的談話紀要稱王毅是「應約」通話，王毅並側重就「加快解決」影響雙邊關係的「緊迫問題」表明立場。中央社 ・ 19 小時前
赴秋祭引討論 鄭麗文認同應悼念為中華民國犧牲者
（中央社記者李雅雯台北8日電）國民黨主席鄭麗文今天下午在馬場町紀念公園受訪表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。中央社 ・ 11 小時前
感謝IPAC邀蕭美琴歐洲議會演說 總統：台灣將與盟友堅定捍衛民主
總統賴清德今（8日）透過社群平台X發文，對「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請副總統蕭美琴在歐洲議會發表演說，表達衷心感謝。賴總統強調，作為國際社會值得信賴的合作夥伴，台灣將與歐洲及其他理念相近的朋友堅定站在一起，共同堅決捍衛民主價值。鏡新聞 ・ 11 小時前
賴清德：提高健保總額啟動5年489億元「健康台灣深耕計畫」
總統賴清德昨8日下午出席「第七十八屆醫師節慶祝大會」。（總統府提供）臺灣時報 ・ 8 小時前
捷運東環段2站開工 蔣萬安盼打造台北國際名片
（中央社記者陳昱婷台北8日電）台北捷運東環段Y37站南端至39站今天開工，台北市長蔣萬安表示，這是東環段第2個啟動的區段工程，未來環狀線將串連城市各個生活圈，成為代表台北市的國際名片。中央社 ・ 11 小時前
蔣萬安參觀Pinkoi瘋設祭（1） (圖)
台北市長蔣萬安（前右）7日上午在花博公園爭艷館出席Pinkoi Design Fest瘋設祭開幕記者會，會後參觀現場攤位並試飲。中央社 ・ 1 天前
捷運東環段CF760區段開工
記者王誌成／台北報導 台北市政府八日舉行「捷運環狀線東環段ＣＦ７６０區段開工典禮」，…中華日報 ・ 7 小時前
高雄市長初選民調與賴瑞隆僅差距1.7% 邱議瑩回應了
【記者李俊毅／台北報導】民進黨高雄市長黨內初選白熱化，4位爭取提名立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑，選情拉鋸，昨日有媒體曝光最新的「地下賭盤」民調，顯示4人分別與國民黨立委柯志恩對決「全勝」，第一名為賴瑞隆的47.7％對上柯志恩33.0％、第二名的邱議瑩支持度46%，與賴瑞隆差距只差1.7%。對此，壹蘋新聞網 ・ 11 小時前