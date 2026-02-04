捷運東環段CF710區段動土 通車後內科至士林站僅需11分

台北市長蔣萬安說明，「這個區段會從濱江國中一直到洲子二公園再到大港墘公園，所以會行經敬業三路、樂群二路再到瑞光路，所以這裡確實都地下工程，所以我再三的要求同仁務必做好完善的配套，也勢必一定要將交通衝擊降到最低。」

針對外界關注施工期長是否有相關交通疏導計畫？蔣萬安強調，交通維持計畫送交通局審議，在後續在施工過程中一定要把交通衝擊降到最低，盡量不影響周邊住戶與居民。