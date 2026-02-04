捷運東環段CF710開工

蔣萬安出席開工典禮，同時上台向大家致詞。（圖：北市府秘書處提供）

▲蔣萬安出席開工典禮，同時上台向大家致詞。（圖：北市府秘書處提供）

捷運環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮四日舉行，市長蔣萬安表示，捷運建設是城市發展的重要投資，期許工程如期如質、安全順利完工；市府團隊與施工單位務必落實交通維持及各項配套措施，將施工期間對周邊交通與居民生活影響降到最低。此外，捷運通車後自內科至士林約十一分鐘。

蔣萬安指出，捷運東環段於一一二年三月二十九日經行政院核定後，市府隨即全力加速推進，展現興建決心與執行力，並於一一三年底啟動動工作業，兌現承諾上任兩年內完成東環段發包動工。昨（四）日CF710區段標開工，象徵工程推動再向前邁進，這是東環段建設重要里程碑。

廣告 廣告

蔣萬安表示，CF710區段範圍銜接自濱江國中至洲子二號公園、大港墘公園一帶，路線由敬業三路、樂群二路延伸至瑞光路，將設置三座車站、四段潛盾隧道。通車後自內科至士林約十一分鐘、往信義區象山約十四分鐘，可望有效紓解內湖交通壅塞，並強化內湖與市區的軌道相互連結。

值得一提的是，台北市同步推進六條捷運線，除了南北環段全面動工，東環段六個區段完成四個決標；另接續CF710區段、延伸至內湖舊宗路的CF720區段標已於今年一月三十日決標，預計最快四月動工，持續加速完善捷運路網。