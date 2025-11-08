捷運東環段CF760區段開工

台北市長蔣萬安出席捷運環狀線東環段CF760區段開工典禮。(記者王誌成攝)

記者王誌成／台北報導

台北市政府八日舉行「捷運環狀線東環段ＣＦ７６０區段開工典禮」，台北市長蔣萬安出席表示，這是繼去年底ＣＦ７６３區段動工後，東環段第二個正式啟動的工區，不僅兌現上任初期「兩年內動工」的承諾，也象徵台北捷運環狀路網建設邁入新里程碑，期待東環段完工後串接北環與南環，完整環狀路網體系，根本改善內湖交通問題，同時帶動城市整體發展。

蔣萬安說明，捷運環狀線東環段全長約十三公里，路線自北環段劍南路站起，經內湖、信義、文山及松山等區，最終銜接至動物園站，全線採地下化設計，工程位於市中心人口密集區，且鄰近重要道路與建築物，施工難度高。為確保安全與品質，工程團隊將採用高精度潛盾機掘進技術，結合即時監測系統，並導入數位工程管理（ＢＩＭ）及智慧監控機制，同時採取低噪音、低振動等工法，以降低對沿線居民生活的影響。

蔣萬安提到，上週日本山手線迎來通車百週年，該環狀鐵路帶動東京整體發展，成為城市象徵。台北正興建全國首條捷運環狀路網，具有同樣的時代意義，未來將串聯生活圈、提升交通便利。