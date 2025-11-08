捷運東環線松山信義段 開工

台北捷運東環段Y37站南端至39站8日開工，台北市長蔣萬安（右）主持典禮，左為市議會議長戴錫欽。（郭吉銓攝）

捷運東環段連結台北市東區、南區與北區的重要交通動脈，8日在信義國中舉行松山信義段CF760標開工動土典禮，預計7年後完工。台北市長蔣萬安表示，東環段持續穩健推進中，未來完工通車後，將連結內湖科技園區、信義計畫區及南港軟體園區三大產業重鎮，形成一條兼具交通功能、產業發展與居住便利的都會軸帶。

負責該段工程的台北市捷運局二工處說明，CF760標由互助營造股份有限公司及日商華大林組營造公司共同承攬，工程範圍自東環段Y37站南端起（不含Y37站），沿松山路、松德路、松德路168巷及松仁路向南延伸，跨越信義路五段後抵達吳興街，全長約2.7公里，其中Y38站與淡水信義線象山站銜接轉乘，Y39站規畫設於松仁路與吳興街交叉口。

捷運局表示，CF760標潛盾隧道工程穿越營運中的板南線與淡水信義線下方，將採用高精度潛盾機掘進技術，結合即時監測系統，並同時導入數位工程管理（BIM）及智慧監控系統，以提升施工效率、降低風險並強化品質控管。

蔣萬安昨出席開工典禮，他說，這是繼去年底CF763區段動工後，東環段第2個正式啟動的工區，不僅兌現上任初期「2年內動工」的承諾，也象徵台北捷運環狀路網建設邁入新里程碑，期待東環段完工後串接北環與南環，完整環狀路網體系，改善內湖交通問題，同時帶動城市整體發展。

蔣萬安強調，捷運建設是城市長遠發展的關鍵基礎工程，深刻影響城市未來；最近日本JR山手線迎來通車百周年，帶動了東京整體發展，台北捷運環狀路網也是有相同的意義，期盼環狀線東環段完工後，為市民打造更便捷、安全、宜居的都市交通環境，也成為代表台北的國際名片。 捷運東環段全線約13.25公里，設置有10座地下車站及1座地下機廠，為中運量地下化系統；路線行經台北市中山、內湖、松山、信義及文山區，日後將與文湖線、松山新店線、板南線、淡水信義線、環一及南北環銜接，提供轉乘服務。東環段通車後象山站至動物園站將由原26分鐘，大幅縮短為4分鐘，台北東側的交通將更加便利。