捷運板南線有攝狼！ 嫌包內藏針孔偷拍女子裙底被抓包

社會中心／綜合報導

台北捷運又發生偷拍案件！昨天（8日）晚上6點半左右，一名女子下班，搭捷運藍線回家時，一名男子趁著人潮眾多，緊貼被害人，把藏著針孔的包包放到女子腳邊偷拍，結果被見義勇為的路人看到，出聲制止，還幫忙抓住想要逃走的嫌犯。被害女子出面控訴，說當時嚇到發抖，現在也不敢搭捷運。

禿頭、身穿黑衣的男子，在捷運被警方包圍，依照指示把包包翻開，就在幾分鐘前，他在車廂內，用藏在包內的針孔偷拍，被抓個正著，還想裝沒事。

被偷拍的女子，一想到昨天在捷運上遇到偷拍狼，非常害怕。事發當下，她也拍了一張嫌犯的包包和腳，做為證據。

嫌包內藏針孔偷拍女子裙底被抓包（圖／當事人提供）事發在台北捷運，8號晚上6點35分，被害女子剛下班，從善導寺搭車準備回家，下班尖峰時刻，捷運人潮眾多，嫌犯趁機靠上來偷拍，還好當時還有見義勇為的路人發現，還幫忙抓住嫌犯，沒讓他逃跑。

被害女子說，我現在就是沒有辦法，再自己一個人搭捷運，因為真的很可怕，只是我昨天發生這樣的事情之後全身在發抖，然後身邊只要有陌生的人經過，我都會全身警戒。

嫌包內藏針孔偷拍女子裙底被抓包（圖／當事人提供）最讓女子沒法接受的是嫌犯一副沒在怕的態度，警方還在嫌犯相機內發現多名女子的偷拍照，對於被害人而言，只希望法律能夠好好約束這些偷拍狼的行為，也提醒民眾，如果在捷運遇到狀況，可以按壓車廂緊急通話鈕，或直接打110報警，維護自身安全。

