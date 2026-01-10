捷運板南線驚傳旅客狂奔！北捷回應了

▲北捷呼籲，旅客乘車時遇任何狀況 請保持冷靜勿驚慌。（資料照／台北捷運公司提供）

[NOWnews今日新聞] 今(10)日中午12時45分，捷運永春站往頂埔方向，一部列車離開月台約一節車廂距離時，多具對講機作動，行控中心監看DVR發現有數名旅客奔跑，立即通知119、110及捷運警察，並安排該部列車退行返回月台。台北捷運公司表示，列車旅客身體不適，已妥善協助，呼籲旅客乘車時遇任何狀況請保持冷靜勿驚慌。

台北捷運公司表示，經站長至車廂確認，有一名旅客因自身因素身體不適，行控中心立即對車站廣播、行車專員對車廂廣播告知正確訊息。該名身體不適旅客由站長帶下車，在車站稍作休息後，表示不需就醫自行離站。

廣告 廣告

北捷呼籲旅客，若在捷運系統如遇異常狀況，請留意自身安全、保持冷靜勿驚慌，並留意廣播訊息；可撥打110、119或通知車站人員、行車專員或行控中心，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，本公司將儘速派員處理。遇有旅客身體不適，車站人員會立即提供協助，並視旅客需求通知救護車。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

陳昭姿辭職書文字曝光 柯文哲親筆寫：必須完成代孕法案

內幕／不只營養午餐！蔣萬安射「教育三箭」 揭密北市尊師佈局

學姐黃瀞瑩生了！曬一家三口幸福照 柯文哲、黃國昌送上祝福