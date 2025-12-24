即時中心／張英傑報導

中央氣象署表示，今（24）日17時47分5.6秒，台灣東南部發生有感地震。震央位於臺東縣卑南鄉，地震位置在北緯22.85度、東經121.15度，距離臺東縣政府北方約10.1公里，地震深度為11.9公里，芮氏規模6.1。







根據氣象署發布的各地最大震度資料，台東縣卑南地區測得最大震度5弱，台東市、花蓮縣秀林、屏東縣三地門等地震度達4級；高雄市、嘉義縣、雲林縣、台南市及南投縣部分地區震度為3級。中部及北部多數縣市亦有感，震度多為1至2級。

北捷一遇到地震發生，立即慢速行駛，為求安全，列車一度暫停於龍山寺站跟西門站之間，文湖線甚至停車2分鐘，所幸目前已經恢復行駛，所有乘客皆安全。

原文出處：快新聞／捷運板南線一度卡在龍山寺站跟西門站之間 文湖線停車2分鐘

