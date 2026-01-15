捷運橘線延伸海線 機場串連清水梧棲

台中市政府規畫串連台中國際機場與市區的「捷運橘線」，卻未納入海線地區，台中市議長張清照積極爭取「捷運到海線」。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市政府規畫串連台中國際機場與市區的「捷運橘線」，卻未納入海線地區，台中市議長張清照積極爭取「捷運到海線」，經市府重新評估，增加「橘延線」，新路線十五日曝光，延伸線以輕軌方式，從機場延伸至台鐵清水站、港區藝術中心、台中海洋館與梧棲觀光漁港與台中港旅客服務中心，並與捷運藍線串連。

議長張清照指出，台中除了已通車的「捷運綠線」，目前規畫興建的兩條捷運「藍線」與「橘線」，距離清水區都只剩下「一小步」，尤其橘線更接近清水區僅有數公里；他認為市府規畫交通路網應更具全面性，甚至多照顧偏遠地區，才能夠帶動各區的均衡發展。

經張清照積極爭取，市府進行「橘延線」的可行性研究報告，並於十五日在清水區公所舉行說明會；據捷工局指出，橘線延伸線初步將路線劃分為主線段、三民路支線段及梧棲漁港支線段。

捷工局表示，橘線全長約十六點五０公里，設置十座車站及一座五級機廠，自台中國際機場起，經由中航路、中清路、三民路、中正街、民族路、臨港路等主要幹道往清水、沙鹿及梧棲地區方向延伸，串聯捷運藍線、台鐵清水車站等重要交通樞紐，並銜接如港區藝術中心、梧棲漁港及台中海洋館等知名景點，透過軌道運具的連結，建構海線地區的交通動脈，活絡地方觀光發展。

但不少民眾反映，捷運橘線到清水應採取整體規劃、分年施工，不應以延伸線方式規劃，更反對以輕軌方式銜接。也有民眾說，捷運之間的串接相當重要，尤其出入機場者多數有很多行李，橘線與藍線如何串連，要更慎重面對。

另有民眾反映，捷運開闢應盡量使用公地，避免強徵老百姓土地，剝奪民眾權利。另捷運工程長達十餘年，進度應加速。