捷運橘線房市熱！景安站奪交易王 「這一站」4字頭親民房價具潛力
台北捷運中和新蘆線因橫跨雙北核心區域，成為購屋族沿線尋屋的首選目標。根據房仲業者統計，2025年橘線的站點當中，中和區景安站憑藉雙捷運交會優勢，勇奪全線住宅交易量冠軍；而追求高CP值的購屋族則將目光鎖定在新莊區的丹鳳與輔大站，目前仍保有「4字頭」親民房價，隨著鄰近重劃區開發，長線增值潛力備受期待。
\n
\n永慶房產集團統計2025年全年中和新蘆線各個站點進出站旅運量以及周邊住宅交易情形，其中松江南京站、忠孝新生站、頂溪站與古亭站4個站點最為繁忙，全年旅運量皆超過2000萬人次，除了頂溪站，都具備雙捷運線交會的轉乘機能。
\n
\n永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，捷運松江南京站周邊以台北金融中心著稱，商辦大樓林立、住宅產品多元，站點與捷運松山新店線交會，全年旅運量達2603.9萬人次，全線第一，也反映出強大的商務通勤需求，平均單價約92.1萬元。
\n
\n忠孝新生站與捷運板南線交會，地理位置優越，旅運量達2569.8萬人次，全線第二，平均單價104.3萬元，去年住宅釋出較少，僅44戶交易，平均總價5026萬元，也是沿線捷運宅總價帶相對高的站點。古亭站位於中正區與大安區交界，與松山新店線交會，站點位置鄰近師範大學、台灣大學等校區，去年旅運量達2,187.8萬人次，全線第四，平均單價101.3萬元，住宅交易相對穩定，累計114戶交易。
\n
\n
\n
\n陳金萍指出，捷運頂溪站位於新北市永和區，不僅人口密集，也是中永和地區進入台北市的第一站，旅運量全線第三，累計達2369.6萬人次，僅次於松江南京站與忠孝新生站這兩座捷運交會站，房價平均每坪56.9萬元，但站點周邊住宅釋出較少，交易量僅39戶。
\n
\n而向中和區延伸的永安市場站、景安站與南勢角站等站點，周邊房市交易相對熱絡，旅運量也都在全線前十名以內，約1406.4萬至1717.1萬人次之間，平均單價每坪在55.8萬元至62.6萬元，其中景安站與環狀線交會，交易量達244戶，也是全線住宅交易量最熱絡的站點。
\n
\n從交易量觀察，捷運中山國小站全年交易達187戶，是中和新蘆線台北市段交易量最高的站點。陳金萍說明，中山國小站位於北市中山區，鄰近晴光商圈、中山北路辦公商圈與林森北路商圈，生活機能完善，轉乘捷運淡水信義線只需要一站，去年房價約77.8萬元，房市交易以小坪數住宅為主，平均購屋總價約1587萬元，是小資族在台北市購屋熱門選項。
\n
\n觀察新北市蘆洲區、三重區、新莊區仍保有平均單價在4字頭，周邊房價相對親民的站點。陳金萍補充，針對預算有限的購屋族，捷運丹鳳站、輔大站房價是中和新蘆線房價相對親民的站點，平均單價為41.1萬元及41.6萬元，儘管去年旅運量約6、700萬人次上下，但輔大與丹鳳站鄰近重劃中的塭仔圳重劃區，等待未來重劃區發展成熟，產業與人口大量移入，預期對中和新蘆線的旅運量能有機會再進一步提升。
