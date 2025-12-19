捷運歷年5起重大攻擊事件！鄭捷案釀4死24傷遭槍決 她隨機砍人判4年半最輕

鄭捷（圖左）在捷運隨機殺人釀4死24傷，遭判死刑槍決；王女（圖右）去年在新埔站攻擊高中生，一審被判4年半。（翻攝自維基百科／翻攝畫面）

捷運台北車站昨（19日）傍晚傳出驚悚攻擊事件。根據警方調查，現年27歲的嫌犯張文先在M7出口處丟擲煙霧彈，並持預藏刀械刺傷旅客，接著再走至捷運中山站，持利刃繼續砍人並丟擲煙霧彈，隨後闖入誠品南西店墜樓，傷重不治，另有3名路人不幸死亡、5人受傷送醫、1人自行就醫。

這起案件釀4死6傷慘劇，也是2014年鄭捷案之後，另一起重大捷運隨機攻擊事件。回顧11年來，共發生5起震驚社會捷運攻擊案件，皆造成通勤族人心惶惶，而鄭捷案是首起，也是最嚴重的一起案件。其中鄭捷被判處死刑定讞，於2016年已遭槍決；刑期最輕的是犯下北捷新埔站美工刀傷人案的王姓女子，今年11月一審被刑4年6個月；但這次犯案的張文已墜樓身亡，日後檢方只能予以不起訴處分。

1.鄭捷隨機殺人事件（4死24傷）

日期：2014年5月21日

地點：北捷板南線（龍山寺站至江子翠站列車車廂內）

案情：年僅21歲的凶嫌鄭捷，持水果刀在行駛的列車車廂內無預驚砍殺旅客，由於龍山寺站至江子翠站間距較長，旅客在密閉車廂內長達4分鐘無處可逃，這起案件共造成4死24傷。鄭捷犯案後，在江子翠站遭警方逮捕，最終被判處4個死刑定讞，並於2016年遭槍決伏法。

2.郭彥君中山站傷人事件（4傷）

日期：2015年7月20日

地點：北捷中山站4號出口

案情：無業的27歲男子郭彥君疑似因為被親人趕出門，心情不好，前往捷運中山站附近閒晃，隨後在附近超商偷了一把水果刀，在中山站4號出口搭手扶梯向下，接著在短短8秒內一路刺傷站在手扶梯右側的民眾，造成4人受傷。郭嫌犯案一度持滅火器和捷運保全對峙，後來在站長勸說下，棄置凶刀遭壓制法辦，2016年遭判處12年刑期確定。

3.台中捷運隨機傷人事件（3傷）

日期：2024年5月21日（鄭捷案10周年）

地點：台中捷運綠線（水安宮站至市政府站間）

案情：年僅20歲的洪姓男子，疑似對社會不滿，刻意選在鄭捷案10周年這一天，持3把刀械在台中捷運車廂內隨機砍人，當時有多位民眾奮力抵抗，其中長髮的許姓男子更浴血與嫌犯博鬥，阻止對方進一步傷人，最後洪嫌在多名乘客合力之下遭制伏，但這起事件仍造成洪嫌和2名旅客受傷。洪嫌經法院審理，2025年8月被判刑9年9月刑期定讞。

4.北捷新埔站美工刀襲擊案（1傷）

日期：2024年11月8日

地點：北捷板南線（新埔站車廂內）

案情：擁有碩士學歷的42歲王姓女子，晚間在捷運板南線新埔站，搭乘往頂埔方向列車，竟在車廂內拿出隨身攜帶美工刀攻擊鄭姓高中生頭部，造成被害人左臉、左頸和左耳撕裂傷，所幸被害人奪力抵抗，加上其他民眾見義勇為協助壓制，才沒有造成更嚴重傷亡。王女落網後，被依殺人未遂罪嫌起訴，2025年11月因病獲減刑，遭新北地院判處4年6個月刑期，並於刑期執行完後須監護2年。

5.北捷丟煙霧彈隨機殺人案（4死6傷）

日期：2025年12月19日

地點：北捷台北車站M7出口處、中山站

