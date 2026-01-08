捷運民汐線、汐東線、基隆捷運整併營運確定，新北市統一接手推動

捷運路網再迎重要進展。臺北市政府捷運工程局在 2025 年 12 月說明，捷運民汐線、汐東線與基隆捷運因屬同一路網系統，未來在營運管理上將採取「事權統一」原則，由新北市政府擔任地方主管機關，並交由新北捷運公司負責營運，被視為目前最可行、也最有利於雙北與基隆通勤族的方案。

捷運局指出，汐東捷運與基隆捷運計畫皆已獲中央核定，確定由新北市政府主責興建，完工後將由新北捷運公司營運；至於民汐線台北市段，目前仍在中央審議階段，但審查過程中，中央已明確要求先行釐清未來營運單位。

廣告 廣告

在技術與營運層面，三條路線將採用相同的 LRRT 系統，並規劃共用機廠、共享營運與維修資源，同時由同一行控中心統一指揮調度。捷運局表示，在此架構下，民汐線難以獨立營運，若分由不同單位管理，反而可能增加調度複雜度與跨縣市協調成本，因此採取單一營運單位、事權統一，被認為對通勤族與整體營運效率更為有利。

針對外界關心整併營運是否影響台北市段的服務品質，捷運局強調，民汐線台北市段在綜合規劃中，已納入額外列車採購與較短班距設計，未來也可依實際運量彈性調度列車，並將在通車前的初履勘階段進行班距實測，確保服務水準。票證整合與轉乘機制方面，雙北市府也已展開合作討論。

未來隨著汐東捷運率先通車、基隆捷運接續加入，再銜接民汐線台北市段，北北基將逐步形成完整的捷運通勤走廊。

（想看完整解析與重點一次掌握，歡迎點選下方原文續讀。）

本文資訊、圖源：台北市政府捷運工程局

看更多》

民汐線與汐東線、基隆捷運整併營運、新北統一接手，沿線房市影響分析

捷運汐東線首支基樁動工！全線進入主體施工階段，預計 2032 年完工，房市迎 3 推力