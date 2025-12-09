捷運汐民線北市段由新北營運 新北：雙北已取得共識

捷運汐止民生線北市段未來將交由新北營運。圖為板南線在新北市境內路段，由台北捷運公司營運。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕橫跨雙北地區的捷運民汐線北市段，確定未來由新北營運。新北市捷運工程局今天表示，雙北市政府對於跨縣市路網的經營有一致共識，即「同一系統路線由同一營運機構負責經營」，因汐東捷運、基隆捷運與民汐線北市段為同一系統，且汐東捷運與基隆捷運已獲行政院核定計畫，並由新北市政府主辦、新北捷運公司經營，因此銜接的民汐線北市段規劃由同一家公司經營，獲雙北市政府共識。

新北市捷運局表示，針對營運模式與列車調度，綜合規劃階段將依旅運需求進行專業規劃，在實質營運階段，捷運公司也會依實際營運需求統籌調度，不分轄區以滿足旅客輸運及服務為優先；至於各站租金營收、營運損益及重置負擔等，依照核定捷運計畫與大眾捷運法規定，並透過跨市協調出公平合理分擔的原則。

新北捷運局說，目前已營運的捷運跨市路線包括淡水線、板南線、新店線與中和新蘆線等，新北市政府均秉持上述原則與台北市政府合作。

