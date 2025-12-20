捷運無差別攻擊事件後社會齊哀悼 北捷暫關燈飾、民眾自發獻花追思

12月19日，臺北捷運發生一起令人震驚的無差別攻擊事件，造成多名乘客受傷，社會各界對此深感悲痛。臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，北捷台北火車站事發第一時間，余姓保全和捷運局的劉姓員工上前阻止歹徒丟煙霧彈，其中余姓保全遭砍傷，不治身亡。

今捷運公司發文表示，對於12月19日發生的無差別攻擊事件，臺北捷運與社會各界同感悲痛，謹向逝者及其家屬致上最深切的哀悼與慰問。對於第一時間挺身而出、即時控制狀況站長、保全人員與維修人員，公司予以肯定，將表彰同仁臨危不亂的英勇作為。

▲ 捷運無差別攻擊事件引發社會哀悼，北捷暫關燈飾、民眾獻花追思。（圖／捷運局）

英勇行動獲讚揚

事發當時，捷運站的站長及保全人員在第一時間發現濃煙，迅速採取行動。他們立即使用手提式滅火器進行噴灑，成功降低了傷害風險。隨後，站長與現場的熱心民眾一同協助急救受傷的旅客，展現出臨危不亂的勇氣與冷靜。

在這關鍵時刻，一名維修人員也主動加入應變行動，協助維護旅客的安全。臺北捷運公司對於這些同仁及熱心民眾在危急時刻的英勇行動，表達了由衷的感謝，並計劃對他們的英勇作為進行表彰。

社會各界表達哀悼

為表達對生命的尊重與追思，臺北捷運公司決定自12月20日至12月22日，關閉心中山至雙連線形公園燈飾及中山站4號出口廣場的夢幻聖誕樹三日。這一沉靜的方式，旨在向無辜逝去的生命致哀，並祈願傷者能夠早日康復。

此外，在藍線臺北車站B1層的事發地點，許多民眾自發性地放置花束，悼念在19日事件中英勇制止犯嫌而不幸往生的亡者。這些花束象徵著社會對逝者的無盡哀思，民眾以沉默的方式表達對生命的尊重與懷念。

