捷運爭博愛座踹飛嬤 「Fumi阿姨」遭裁罰4000元確定

台北捷運信義安和站車廂去年9月發生博愛座爭執，「Fumi阿姨」與73歲曾姓婦人爆發爭執，他出腳將對方踹開，引發社會輿論正反兩極看法；原本裁定，男子因涉犯社會秩序維護法遭裁罰6000元，他不服提起聲明異議，新北地方法院近日裁定撤銷原處分，改判罰鍰4000元，全案確定、不得再抗告。

「FUMI阿姨（黑裙者）」踹飛曾姓婦人。圖／翻攝自Facebook@我是中正人 Ⓞ 台北市中正區 Ⓞ

