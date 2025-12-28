捷運版「黑暗榮耀」？員工遭掛狗牌示眾羞辱 新北捷運爆職場霸凌醜聞

社會中心／程正邦報導

職場尊嚴竟被踐踏至此？近期新北捷運公司爆發嚴重的職場霸凌爭議，有內部員工陳情指出，基層同仁若出現業務疏失，竟被主管要求在胸前配戴寫有犯錯原因的「羞辱吊牌」，並拍照上傳至百人工作群組供公開檢視，行為猶如古代的「遊街示眾」。此舉引發民代強烈抨擊，認為管理層利用公權力對員工進行人格侮辱，嚴重打擊第一線士氣，更可能因員工心理壓力過大而危及大眾運輸安全。

鄭宇恩痛批，即便員工有工作過失，應依循績效考核處理，而非採取「貼標籤」式的公開羞辱。（圖／新北市議員鄭宇恩提供）

截圖流出：襄理下令「牌子掛好拍照」 羞辱式管理現形

這起被外界戲稱為「狗牌羞辱」的事件，源於社群流出的工作群組截圖。從流出的照片和對話截圖顯示，新北捷運車輛課一名襄理在群組內公開指示下屬，必須針對工作疏失「說明理由」，隨後更下達「牌子掛好、拍照上傳」的強硬指令。緊接著，群組內便出現多張員工胸前掛著大牌子的照片，牌上標註著各式行政疏失。

新北市議員鄭宇恩在臉書發文痛批，即便員工有工作過失，應依循績效考核處理，而非採取「貼標籤」式的公開羞辱。這種原始且野蠻的管理手法，不僅構成職場霸凌，更是對人權的極大漠視。鄭宇恩強調，捷運運行的安全仰賴司機與修護人員的專注力，若員工身心長期處於被羞辱的恐懼中，發生意外的風險將大幅提高。

新北捷運公司主管要求員工配戴「犯錯原因說明牌」，並拍照張貼於工作群組。（圖／新北市議員鄭宇恩提供）

制度失靈？勞權爭議連環爆，基層苦不堪言

除了霸凌醜聞，新北捷運的基層管理也被指控存在多項漏洞。鄭宇恩指出，過去曾多次接獲員工反映，公司行政效能低落，薪資與津貼明細經常遲發，甚至至今仍依賴人工方式計算複雜的工時與薪津，導致出錯頻率偏高。此外，亦有司機員爆料加班申請極度困難，休息時間遭壓縮，長年處於過勞邊緣。

儘管新北捷運公司迅速回應，強調薪資採取「預發制」並無遲發情事，且已導入自動化差勤系統確保符合法規，但基層員工的怨言已讓公司形象蒙上陰影。傳出部分同仁認為，公司雖然推出了租屋補貼或夜點費提升等福利，但若核心的「尊嚴問題」與「勞動條件」不改善，再多的津貼也留不住人才。

公司急滅火：啟動獨立調查，堅持零容忍立場

面對排山倒海的指責，新北捷運公司總經理吳國濟公開表示，對於職場不法侵害採取「零容忍」立場，雖然目前尚未收到受害員工的正式申訴，但公司已依據民代披露的線索主動立案。目前已啟動獨立調查機制，將訪談相關當事人，秉持「毋枉毋縱」原則，若查證管理失當屬實，絕對會對涉案主管予以嚴懲。

