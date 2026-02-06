捷運環狀線東環段內湖區正式動工！內科到士林 11 分鐘、象山 14 分鐘

台北捷運建設再推進！備受關注的捷運環狀線東環段工程，銜接中山區與內湖區的 CF710 區段標，於 2026 年 2 月 4 日正式舉行開工動土典禮。

東環段完工後，內湖科學園區往北至士林站僅需約 11 分鐘，往南至信義區象山站約 14 分鐘，可望有效改善內科長期上下班尖峰壅塞問題。

台北市捷運局指出，CF710 區段標工程於 2025 年 10 月由皇昌營造與日商奧村組聯合得標，工程金額約 279 億元。

廣告 廣告

該區段全長約 2.91 公里，包含 3 座地下車站（Y30、Y31、Y32）、4 段潛盾隧道，以及尾軌明挖覆蓋結構與相關水電、環控工程。

路線自中山區 Y29 站尾軌向南延伸，沿敬業三路、樂群二路、瑞光路等內湖主要幹道佈設，行經萬豪酒店、洲子公園、大港墘公園一帶，串聯內湖科學園區核心辦公與生活圈。

除了 CF710 區段外，位於內湖舊宗路的 CF720 區段標 也已於今年 1 月底完成決標，預計最快 4 月動工，未來將肩負串聯東機廠與北側各站的重要角色，是實現環狀線全環成形的關鍵工程。

台北市捷運局表示，環狀線規劃目的在於串聯台北都會區各條放射型捷運路線，目前第一階段（大坪林站至新北產業園區站）已通車，第二階段包含南環、北環及東環段，完工後將形成「一車到底」的環形捷運網絡。

（資料、圖源：台北市捷運工程局）

看更多》

捷運東環段內湖區正式開工！內科到士林僅 11 分，房市影響屬「結構型利多」

台北捷運環狀線東環段開工！全長 13 公里串聯內湖、信義、文山，房市利多啟動