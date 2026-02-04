捷運環狀線東環段CF710區段標開工 蔣萬安：紓解內湖交通

臺北市政府今（4）日舉辦「捷運環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮」。（圖／取自台北市政府網站）

臺北市政府今（4）日舉辦「捷運環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮」，市長蔣萬安表示，捷運建設是城市發展的重要投資，期許工程如期如質、安全順利完工；並叮囑市府團隊與施工單位務必落實交通維持及各項配套措施，將施工期間對周邊交通與居民生活的影響降到最低。

蔣萬安指出，捷運東環段於112年3月29日經行政院核定後，市府隨即全力加速推進，展現興建決心與執行力，並於113年底啟動動工作業，兌現上任兩年內完成東環段發包並推動動工的承諾。今日CF710區段標開工，象徵工程推動再向前邁進，是東環段建設的重要里程碑。

蔣萬安表示，CF710區段範圍銜接自濱江國中至洲子二號公園、大港墘公園一帶，路線由敬業三路、樂群二路延伸至瑞光路，將設置3座車站、4段潛盾隧道。未來通車後，市民自內科往北至士林約11分鐘、往信義區象山約14分鐘，可望有效紓解內湖交通壅塞，並強化內湖與市區的軌道連結，提供市民更快速、舒適、便利的捷運服務。

蔣萬安說，臺北市同步推進6條捷運線，除南北環段全面動工外，東環段6個區段已完成4個決標；另接續CF710區段、延伸至內湖舊宗路的CF720區段標亦已於今（115）年1月30日決標，預計最快4月接續動工，持續加速完善捷運路網。

蔣萬安也回顧，約30年前臺北捷運興建初期曾面臨交通黑暗期與周邊衝擊，社會各界對工程多有疑慮，捷運局同仁仍在壓力與期待中堅持前行；如今市民普遍享受紅、藍、綠線等捷運路網帶來的便利，第一線同仁也以參與捷運建設為榮。依最新調查，市民對臺北捷運滿意度達97.7%，見證市府與同仁長期努力的成果。

蔣萬安感謝所有專業團隊、施工廠商與捷運局同仁全力以赴，並感謝中央與地方民意代表長期協助與監督，攜手打造更便捷、宜居的城市生活。

