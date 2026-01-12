捷運監視器畫素低 挨轟成偵查斷點 高捷：將逐年更新

高捷38站監視器畫素僅37萬，被批「比手機還差」，對此，高捷公司回應，捷運公司在建置初期，受限於當時科技，但均符合當時規範，目前已經研擬相關重置計畫。此為高捷站內示意畫面。（本報資料照片）

高市議會臨時會12日審查交通部門單位預算，多名議員質疑預算執行成效與管理漏洞，要求暫時擱置多筆經費，其中，高捷38站監視器畫素僅37萬，被批「比手機還差」，對此，高捷公司回應，捷運公司在建置初期，受限於當時科技，但均符合當時規範，目前已經研擬相關重置計畫。

高捷公司說明，捷運公司在建置初期所使用的監視器，受限於當時的科技，勢必未若現今監視器規格，但均符合當時規範，且歷來於相關事件，如人員逃票、破壞設備等用途上，也均能成功掌握相關監看對象動向。

而科技發展日新，高捷公司針對系統設備均有相關的重置計畫，監視器即已納入數位化重置排程內，將逐年逐站更新，已於民國114年編列8座車站CCTV數位化重置之預算目前執行中，並擬於115年再續辦8座車站。

各站更新內容為，原類比攝影機均汰換成500萬畫素數位式攝影機，建置新式數位錄影主機，並設置防火牆與邊際交換器。此外，電聯車也已於114年全面加裝監視器。

高捷公司維護系統安全不遺餘力，未來仍持續將設備新增與汰舊換新並行，以期讓系統內整體監視範圍可更為完整，確保大眾使用之安全無虞。

