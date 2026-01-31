捷運禁止飲食卻設餐車？網舉1例全場秒被說服

網友質疑捷運站內禁止飲食，卻出現餐車販售。圖／翻攝自路上觀察學院

依大眾捷運法規定，若在捷運系統「禁食區」飲食，包含喝白開水、喝飲料、嚼食口香糖或檳榔等行為，可處新台幣1,500元至7,500元罰鍰；然而一名網友好奇，既然捷運無法飲食，為什麼站內會出現小吃攤？對此，台北捷運小編解釋餐車原因，而網友舉例也被笑說「毫無破綻」秒被說服。

原PO在社群發文指出，「捷運是不是不能飲食？站內怎麼會有這東西？」質疑無法飲食卻出現小吃攤，相當矛盾；貼文一出，網友紛紛表示「刷進站就禁止飲食，餐車是在閘門外可飲食區」、「給出站趕上班的人可以買啊」。

就連北捷小編也現身回應，為了方便捷運族，聯合商家推出餐食販售服務，在餐車非營業時間，會依個別車站空間條件，將餐車集中在不影響旅客動線的區域，等到營業時間，餐車就會香噴噴出現在閘門外。

其中一派網友指出，這就像是「飛機上有免稅菸可以買， 但是不能抽煙」、「超市都有賣保險套，所以你會在超市裡愛愛嗎？」形容一樣的道理，留言曝光，網友笑翻「超有道理」、「一語道破」、「有啦，不過是在AV裡」、「一秒被你說服」、「毫無破綻的回應」。



