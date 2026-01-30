捷運禁食卻賣小吃引熱議！他神回1句話全場跪了

生活中心／林依蓉報導

為維護公共運輸環境整潔，台灣捷運規定禁止飲食，違規者恐面臨高額罰鍰。不過近日卻有網友在社群平台表示，既然捷運站內不能吃東西，為何刷卡閘門內竟然會出現小吃攤。貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論。





為維護公共運輸環境整潔，台灣捷運規定禁止飲食。（示意圖，非關此新聞／民視新聞資料照）





台灣捷運禁止飲食早已是眾所皆知的規定，違者最高可罰7500元。然而，近日卻有網友在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，指出在捷運站閘門內看到多輛尚未營業的小吃攤車停放，數量多達3攤，讓她忍不住發問「捷運不是不能飲食嗎？站內怎麼會有這東西？」貼文一出，不少網友紛紛留言表示「刷進站就禁止飲食，餐車是在AG閘門外（可飲食區）」、「給出站趕上班的人可以買啊」、「應該是有簽約吧，不然他也推不進來，可以買出站吃」。更有網友指出，這些攤位通常只在早、中、晚等通勤尖峰時段出現，並隨品項調整營業時間，其餘時段則僅保留空攤車，讓沒時間出站購買餐點的上班族，能利用轉乘或出站的空檔快速購買。

貼文曝光後，有網友感嘆在台灣出門太危險，因為無論走到哪，隨便出個門都一定有得吃。（示意圖，非關此新聞／民視新聞資料照）





不過最讓網友笑翻的，是一名男網友的幽默吐槽，他表示「超市都有賣保險套，所以你會在超市裡辦事嗎？」這句神回覆讓網友紛紛大讚「有道理」、「一秒被說服」、「完全無法反駁」。也有網友笑稱有一種怕叫做「捷運怕你肚子餓」，感嘆在台灣出門真的「太危險」，因為不管走到哪，隨便出個門都一定有得吃。





原文出處：捷運站內「禁止飲食卻有小吃攤」引熱議！他神回「1句話」全場笑瘋：沒法反駁

