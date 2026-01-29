捷運禁飲食站內卻有小吃攤 他「神回覆」全場服了：毫無破綻的回應

有網友對於捷運站內有小吃攤感到疑惑。（圖／翻攝臉書／ 路上觀察學院）

為了維持公共環境整潔，台灣對大眾運輸工具的飲食行為設有明確規範，其中捷運相關規定尤為嚴格。除非有特殊狀況，否則乘客在捷運車廂及站內均不得飲食，連白開水也在禁止之列，違規最高可處新台幣7500元罰鍰。然而，近日有網友發現捷運站內出現小吃攤，質疑相關規定是否前後矛盾，隨即引發熱烈討論。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，畫面中可見尚未營業的小吃攤車停放在捷運站刷卡閘門內，數量多達3攤。她對此感到相當不解，發文詢問：「捷運是不是不能飲食？站內怎麼會有這東西？」

貼文曝光後，迅速引來大量網友留言討論。有人認為並不罕見，直言「這個是給上班族帶去公司吃的」、「如果是真圖，應該是有簽約吧，不然他也推不進來，可以賣，但是不能吃，出站吃」、「我也想問很久了」、「在閘門外還好，在閘門內的確怪怪的」。

部分網友則進一步解釋實際運作方式，指出這類攤販多半是提供給即將出站的乘客，「營業時會擺在站外販售，給出站的人買的，刷卡進站後一樣不能吃」、「這是上班族偏多的捷運站才有」、「忠孝復興站也有」。還有網友分享經驗表示，部分大站在用餐時段會將攤車推至閘門外販售便當，服務不少趕上班的乘客，價格約在125元左右，偶爾還有折扣。

討論過程中，一名男網友的留言意外成為焦點，他以幽默方式吐槽：「超市都有賣保險套，所以你會在超市裡愛愛嗎？」一句話讓不少人瞬間被說服，紛紛回應「一秒被你說服」、「好有道理」、「神回覆啊」、「有啦，不過是在AV裡」、「毫無破綻的回應」。

