捷運秀朗橋站電扶梯下方「神秘區域」 預留地下連通道

經過秀朗橋站的時候，你有注意到通往月台層的電扶梯下方，還有一片被圍起來的神秘區域嗎？

新北捷運局指出，這片區域是考量到，未來中和光復線與新北環狀線轉乘的需求，所以先預留地下連通道空間，以提供兩條路線之間的無縫轉乘。而中和光復線新北市段「中和公館線」，預計將在今年中完成可行性研究報告，提報中央審議，期許台北市優先路網經交通部同意後，能共同推動中和光復線，串起通往便利生活的捷徑。

