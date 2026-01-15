捷運秀朗橋站「神祕空間解密」 電扶梯下方封閉區域用途曝光

新北環狀線秀朗橋站電扶梯下方的封閉區域，其實是為未來中和光復線與環狀線轉乘所預留的地下連通道空間。（翻攝新北捷運局臉書）

搭乘新北環狀線經過秀朗橋站時，不少民眾曾注意到，通往月台層的電扶梯下方，有一處被圍起來、無法進入的空間，引發各種猜測。對此，新北捷運局近日主動揭曉答案，表示該處並非閒置設施，而是為未來路線轉乘預先保留的重要地下連通道空間。

秀朗橋站神祕區域是什麼？ 其實是預留的地下連通道

新北捷運局在臉書發文指出，秀朗橋站電扶梯下方那片看似神秘的封閉區域，是在車站設計階段即納入規劃，目的是因應未來「中和光復線」與「新北環狀線」的轉乘需求。

捷運局說明，該空間將作為地下連通道，讓兩條路線在未來完工後能夠順利銜接，提供旅客更便利、流暢的轉乘動線，避免日後再進行大規模開挖或結構調整。

中和光復線進度到哪了？ 新北市段將送中央審議

新北捷運局進一步表示，中和光復線的新北市路段，又稱「中和公館線」，目前正進行可行性研究，預計於今年年中完成相關報告，並提報中央進行審議。

捷運局也指出，未來將視交通部對台北市優先路網的審查結果，與台北市政府共同推動中和光復線建設，期望透過跨市合作，完善雙北捷運路網，縮短通勤時間。

捷運預留空間有必要嗎？ 避免重複施工、提升轉乘效率

捷運局強調，在車站興建時預留轉乘空間，是長期路網規劃的重要一環，不僅能降低未來施工對交通與民生的影響，也有助於打造「無縫轉乘」的捷運系統，讓乘客享有更順暢的通勤體驗。

隨著相關資訊曝光，也讓不少原本感到疑惑的乘客，終於了解秀朗橋站這處封閉空間背後的規劃用意。

