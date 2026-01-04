捷運站二度縱火！少年稱「好玩.課業壓力大」裁定收容

新北市 / 綜合報導

台北捷運頂溪站昨天上午傳出縱火事件，警方追查後在捷運圓山站逮到15歲少年，他供稱只是因為課業壓力大加上覺得好玩才測試打火機，但警方持續調查，發現少年事發前一周也在同一個捷運站垃圾桶縱火，案件經過到新北地院少年法庭審理後，認為少年具有高度公共危險性，而且有反覆實施再犯之虞，將少年裁定收容。

員警VS.少年說：「來手拿出來，手不要放口袋裡面。」捷運站裡員警衝到，坐在椅子上的少年身邊，將他團團包圍。少年神色緊張，昨(3)日他在頂溪捷運站涉嫌縱火，遭到警方逮捕，但警方一路追查竟發現，這已經不是他第一次犯案，火調科人員VS.頂溪捷運站長說：「滅火器的部分，是您操作的嗎。」

廣告 廣告

火調科人員回到捷運站拍照蒐證，要將案件調查釐清，翻開垃圾桶垃圾袋被燒到破洞，連紙盒都有燒焦的痕跡，但案件曝光後捷運人員才突然驚覺，早在一周前垃圾桶也無端起火，去年12月27日下午4點多，頂溪捷運站垃圾桶冒煙，人員以為是意外導致，就自行撲滅而這個月3日，垃圾桶再次起火悶燒，涉案少年落網。

稱這麼做是因為好玩，課業壓力大要測試打火機，但僅一周垃圾桶兩度冒煙，警方調閱畫面才查出，犯案的都是同一人，新北少年法庭審理後，認為少年有高度公共危險性，有反覆實施再犯之虞，將少年裁定收容，未成年觸法，法官會視行為等等情況，決定是否責付家長。

如果需要進到少觀所收容，不得超過兩個月，如果有延長收容必要，則不能再超過一個月，而延長也以一次為限，律師余韋德說：「(收容)這3個月期間，如果少年的家屬或者是輔佐人，可以隨時向法院來這邊聲請撤銷收容。」

敏感時刻捷運站二度遭到縱火，警方不敢大意火速逮人，犯案少年在補習路上，隨手的行為不只引發恐慌，更也因此被送進少觀所收容。

原始連結







更多華視新聞報導

頂溪捷運站少年縱火 雙北警方速攔移送少年法庭

疑上級羞辱犯錯新人「胸掛狗牌」 新北捷：立案嚴查

北捷攻擊前張文已三度縱火 警未察覺20公升汽油桶？

